https://ria.ru/20230410/rosatom-1864330041.html

"Росатом" после разрыва Финляндией контракта по АЭС требует вернуть займ

"Росатом" после разрыва Финляндией контракта по АЭС требует вернуть займ - РИА Новости, 10.04.2023

"Росатом" после разрыва Финляндией контракта по АЭС требует вернуть займ

"Росатом" требует от проектной компании Fennovoima, в 2022 году в одностороннем порядке разорвавшей контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии,... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:58

2023-04-10T18:58

2023-04-10T19:04

экономика

финляндия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

fennovoima

аэс "ханхикиви-1"

алексей лихачев

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Росатом" требует от проектной компании Fennovoima, в 2022 году в одностороннем порядке разорвавшей контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро, говорится в опубликованном в понедельник отчете группы "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО за 2022 год. Международные арбитражи рассматривают иски организаций "Атомэнергопрома" на общую сумму около 3 миллиардов евро из-за разрыва Финляндией этого контракта, отмечается в отчете. "Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy", - говорится в документе. Согласно отчету, займ в размере 920,5 миллиона евро был выдан Fennovoima для финансирования строительства АЭС "Ханхикиви-1".Кроме того, российская сторона требует компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения, указывается в отчете.Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным."Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", контракт на строительство которой разорвала Финляндия, заявил летом 2022 года генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя ситуацию.Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в декабре 2022 года отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".

https://ria.ru/20230327/sevmorput-1860807904.html

https://ria.ru/20230322/atom-1859778405.html

https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html

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экономика, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima, аэс "ханхикиви-1", алексей лихачев