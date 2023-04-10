ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ПСБ запустил рекламную кампанию линейки продуктов для розничных клиентов, лицом которой стал новый амбассадор банка, актер и телеведущий Гарик Харламов, сообщает кредитное учреждение.
Рекламная кампания будет транслироваться с 10 апреля на федеральных телеканалах и в сети интернет.
Рекламная кампания будет транслироваться с 10 апреля на федеральных телеканалах и в сети интернет.
"Имиджевый ролик развивает идею "обычного банка для уникальных людей", заявленную в предыдущей кампании с Владимиром Вдовиченковым, но уже в присущей Гарику Харламову комедийной манере. В ролике юморист и шоумен примеряет полдюжины узнаваемых образов, обыгрывая забавные особенности русского характера. "Согласитесь, мы уникальные" - заявляет герой, а вместе с ним и сама новая коммуникация ПСБ. Рекламная кампания отражает глубокую связь между банком и его аудиторией, представляя ПСБ как эксперта, понимающего загадочную русскую душу своего клиента, его запросы и потребности. Банк поддерживает клиентов во всем, постоянно стремится к комплексному удовлетворению его потребностей", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента – директора департамента маркетинга ПСБ Елены Мелиховой.
В свою очередь, в продуктовых роликах Харламов вступает в диалог с представителем банка старой формации в попытке получить кредит для бизнеса, исполняя при этом обе роли. В ролике, посвященном накопительным счетам ПСБ, неожиданное появление амбассадора помогает героям найти решение для преумножения своих средств. А в ролике о цифровом банке показан диалог с виртуальным помощником о возможностях цифровых сервисов ПСБ.
В свою очередь, в продуктовых роликах Харламов вступает в диалог с представителем банка старой формации в попытке получить кредит для бизнеса, исполняя при этом обе роли. В ролике, посвященном накопительным счетам ПСБ, неожиданное появление амбассадора помогает героям найти решение для преумножения своих средств. А в ролике о цифровом банке показан диалог с виртуальным помощником о возможностях цифровых сервисов ПСБ.