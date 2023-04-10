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ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым - РИА Новости, 10.04.2023
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12:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/reklama-1864206970.html
ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым
ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым - РИА Новости, 10.04.2023
ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым
ПСБ запустил рекламную кампанию линейки продуктов для розничных клиентов, лицом которой стал новый амбассадор банка, актер и телеведущий Гарик Харламов,... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:27
2023-04-10T12:27
гарик харламов (игорь)
псб (банк псб)
новости компаний - экономика
реклама
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ПСБ запустил рекламную кампанию линейки продуктов для розничных клиентов, лицом которой стал новый амбассадор банка, актер и телеведущий Гарик Харламов, сообщает кредитное учреждение. Рекламная кампания будет транслироваться с 10 апреля на федеральных телеканалах и в сети интернет."Имиджевый ролик развивает идею "обычного банка для уникальных людей", заявленную в предыдущей кампании с Владимиром Вдовиченковым, но уже в присущей Гарику Харламову комедийной манере. В ролике юморист и шоумен примеряет полдюжины узнаваемых образов, обыгрывая забавные особенности русского характера. "Согласитесь, мы уникальные" - заявляет герой, а вместе с ним и сама новая коммуникация ПСБ. Рекламная кампания отражает глубокую связь между банком и его аудиторией, представляя ПСБ как эксперта, понимающего загадочную русскую душу своего клиента, его запросы и потребности. Банк поддерживает клиентов во всем, постоянно стремится к комплексному удовлетворению его потребностей", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента – директора департамента маркетинга ПСБ Елены Мелиховой. В свою очередь, в продуктовых роликах Харламов вступает в диалог с представителем банка старой формации в попытке получить кредит для бизнеса, исполняя при этом обе роли. В ролике, посвященном накопительным счетам ПСБ, неожиданное появление амбассадора помогает героям найти решение для преумножения своих средств. А в ролике о цифровом банке показан диалог с виртуальным помощником о возможностях цифровых сервисов ПСБ.
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гарик харламов (игорь), псб (банк псб), новости компаний - экономика, реклама
Гарик Харламов (Игорь), ПСБ (Банк ПСБ), Новости компаний - Экономика, Реклама

ПСБ запустил новую рекламную кампанию с Гариком Харламовым

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. ПСБ запустил рекламную кампанию линейки продуктов для розничных клиентов, лицом которой стал новый амбассадор банка, актер и телеведущий Гарик Харламов, сообщает кредитное учреждение.

Рекламная кампания будет транслироваться с 10 апреля на федеральных телеканалах и в сети интернет.
"Имиджевый ролик развивает идею "обычного банка для уникальных людей", заявленную в предыдущей кампании с Владимиром Вдовиченковым, но уже в присущей Гарику Харламову комедийной манере. В ролике юморист и шоумен примеряет полдюжины узнаваемых образов, обыгрывая забавные особенности русского характера. "Согласитесь, мы уникальные" - заявляет герой, а вместе с ним и сама новая коммуникация ПСБ. Рекламная кампания отражает глубокую связь между банком и его аудиторией, представляя ПСБ как эксперта, понимающего загадочную русскую душу своего клиента, его запросы и потребности. Банк поддерживает клиентов во всем, постоянно стремится к комплексному удовлетворению его потребностей", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента – директора департамента маркетинга ПСБ Елены Мелиховой.

В свою очередь, в продуктовых роликах Харламов вступает в диалог с представителем банка старой формации в попытке получить кредит для бизнеса, исполняя при этом обе роли. В ролике, посвященном накопительным счетам ПСБ, неожиданное появление амбассадора помогает героям найти решение для преумножения своих средств. А в ролике о цифровом банке показан диалог с виртуальным помощником о возможностях цифровых сервисов ПСБ.
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