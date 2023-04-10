https://ria.ru/20230410/psikhologiya-1863714854.html

Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"

Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 10.04.2023

Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"

Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться?

2023-04-10T12:00

2023-04-10T12:00

2023-04-10T12:00

страхи

наталья лосева

психология

семья

дедушка

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Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы" Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться? audio/mpeg

Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы" Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться? audio/mpeg

Историю героини Ирины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, семья, дедушка, аудио