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Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 10.04.2023
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12:00 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/psikhologiya-1863714854.html
Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"
Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 10.04.2023
Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"
Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться?
2023-04-10T12:00
2023-04-10T12:00
страхи
наталья лосева
психология
семья
дедушка
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Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"
Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться?
audio/mpeg
Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"
Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться?
audio/mpeg
Историю героини Ирины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Виктор Флиер
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наталья лосева, психология, семья, дедушка, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология, Семья, дедушка
Страхи

Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"

Страхи
Зашла в ванную и увидела мертвого дедушку. "Страхи/Детские травмы"
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Ирине было 5 лет, когда не стало дедушки. Для героини он был важным человеком в жизни, заменил отца. Когда дедушка умер, никто из взрослых не объяснил, что же именно произошло. После этого у Ирины сформировалось искаженное восприятие смерти. Сейчас героине 40 лет, у нее четверо детей, но "призраки прошлого" не покидают. Как от них избавиться?
Историю героини Ирины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.

Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".

Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Редактор эпизода: Анна Глушенкова
Монтаж: Виктор Флиер
 
СтрахиНаталья ЛосеваПсихологияСемьядедушка
 
 
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