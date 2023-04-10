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Сенатор предложил создавать кластеры по производству автозапчастей - РИА Новости, 10.04.2023
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09:08 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/promyshlennost-1864149827.html
Сенатор предложил создавать кластеры по производству автозапчастей
Сенатор предложил создавать кластеры по производству автозапчастей - РИА Новости, 10.04.2023
Сенатор предложил создавать кластеры по производству автозапчастей
В России следует создавать кластеры для производства комплектующих для автотранспорта, что позволит решать задачи гораздо быстрее, чем если бы каждое... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:08
2023-04-10T09:08
экономика
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В России следует создавать кластеры для производства комплектующих для автотранспорта, что позволит решать задачи гораздо быстрее, чем если бы каждое предприятие делало бы все свое, считает зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. "Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российский автопром, вопреки всем прогнозам, продолжает развиваться. Конечно, автомобильная промышленность столкнулась с рядом сложностей. В первую очередь это касается комплектующих", - сказал политик РИА Новости. По словам Васильева, ни одна страна в мире на сегодняшний день не производит все комплектующие у себя. Как правило, это сотрудничество на уровне компаний и даже государств. "Поэтому локализация всех составляющих автомобиля - это не всегда логично, разумно и выгодно", - считает он. Но в условиях санкций, когда с Россией напрямую отказались работать большинство традиционных поставщиков комплектующих, встает вопрос – каким образом нам поступить, добавил законодатель. "Либо заместить этих поставщиков на новых (здесь страновой выбор крайне ограничен, и есть риск попасть в новую "ловушку"), либо научиться импортозамещать самые передовые, наукоемкие узлы и компоненты, которые у нас ранее не производились. То есть все же делать свое", - подчеркнул он. Васильев пояснил, что в отличие от мировой практики, когда производством комплектующих занимаются специализированные компании, которым автопроизводители заказывают необходимые узлы и детали, в российском автопроме этим занимаются сами автопроизводители, что нерационально, поскольку излишне трудозатратно и дорого. "Я считаю, что оптимальным было бы ускорить этот процесс и создать один или несколько крупных кластеров, которые будут разрабатывать сложные узлы и производить комплектующие. Это позволит сконцентрировать в этих структурах лучшие научные и инженерно-технические кадры и добиться цели гораздо быстрее, чем каждое предприятие делало бы всё своё. Это позволит в итоге, в том числе, регулировать цены на готовые изделия", - отметил он. Сенатор подчеркнул, что цены на новые автомобили в последнее время существенно росли. Так, в 2022 году легковые автомобили подорожали на 20%, их средняя стоимость приблизилась к 2,5 миллиона рублей. Если сравнить ценовые показатели, то получается, что в сравнении с 2014 годом средняя стоимость автомобиля выросла в 2,5 раза. "Если благодаря совместным усилиям правительства, поставщиков сырья и автопроизводителей удастся снизить цены, это будет большой прорыв", - уверен он. "Кроме того, есть резон в краткосрочной перспективе отказаться от экологического стандарта Евро-5, но при этом стараться не спускаться ниже стандарта Евро-4, которого придерживаются наши партнеры по Евразийскому экономическому партнерству (ЕАЭС)", - заключил Васильев.
https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз
Сенатор предложил создавать кластеры по производству автозапчастей

Сенатор Васильев предложил создавать кластеры для производства комплектующих для авто

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкКонвейер завода АвтоВАЗ в городе Тольятти
Конвейер завода АвтоВАЗ в городе Тольятти - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Конвейер завода АвтоВАЗ в городе Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В России следует создавать кластеры для производства комплектующих для автотранспорта, что позволит решать задачи гораздо быстрее, чем если бы каждое предприятие делало бы все свое, считает зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
"Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, российский автопром, вопреки всем прогнозам, продолжает развиваться. Конечно, автомобильная промышленность столкнулась с рядом сложностей. В первую очередь это касается комплектующих", - сказал политик РИА Новости.
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По словам Васильева, ни одна страна в мире на сегодняшний день не производит все комплектующие у себя. Как правило, это сотрудничество на уровне компаний и даже государств. "Поэтому локализация всех составляющих автомобиля - это не всегда логично, разумно и выгодно", - считает он.
Но в условиях санкций, когда с Россией напрямую отказались работать большинство традиционных поставщиков комплектующих, встает вопрос – каким образом нам поступить, добавил законодатель. "Либо заместить этих поставщиков на новых (здесь страновой выбор крайне ограничен, и есть риск попасть в новую "ловушку"), либо научиться импортозамещать самые передовые, наукоемкие узлы и компоненты, которые у нас ранее не производились. То есть все же делать свое", - подчеркнул он.
Васильев пояснил, что в отличие от мировой практики, когда производством комплектующих занимаются специализированные компании, которым автопроизводители заказывают необходимые узлы и детали, в российском автопроме этим занимаются сами автопроизводители, что нерационально, поскольку излишне трудозатратно и дорого.
"Я считаю, что оптимальным было бы ускорить этот процесс и создать один или несколько крупных кластеров, которые будут разрабатывать сложные узлы и производить комплектующие. Это позволит сконцентрировать в этих структурах лучшие научные и инженерно-технические кадры и добиться цели гораздо быстрее, чем каждое предприятие делало бы всё своё. Это позволит в итоге, в том числе, регулировать цены на готовые изделия", - отметил он.
Сенатор подчеркнул, что цены на новые автомобили в последнее время существенно росли. Так, в 2022 году легковые автомобили подорожали на 20%, их средняя стоимость приблизилась к 2,5 миллиона рублей. Если сравнить ценовые показатели, то получается, что в сравнении с 2014 годом средняя стоимость автомобиля выросла в 2,5 раза. "Если благодаря совместным усилиям правительства, поставщиков сырья и автопроизводителей удастся снизить цены, это будет большой прорыв", - уверен он.
"Кроме того, есть резон в краткосрочной перспективе отказаться от экологического стандарта Евро-5, но при этом стараться не спускаться ниже стандарта Евро-4, которого придерживаются наши партнеры по Евразийскому экономическому партнерству (ЕАЭС)", - заключил Васильев.
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ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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