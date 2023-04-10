Рейтинг@Mail.ru
В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/prigovor-1864327540.html
В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров
В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 10.04.2023
В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров
Ленинский районный суд Саратова приговорил пятерых участников группы по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей по завышенным ценам сигнализаторов... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:46
2023-04-10T18:46
происшествия
саратов
россия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил пятерых участников группы по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей по завышенным ценам сигнализаторов загазованности природным газом более 100 пенсионерам, сообщила пресс-служба суда. По версии обвинения, фигуранты дела от имени ООО "Гостгаз" обманом на территории Саратова и области навязывали покупку и установку сигнализаторов загазованности природным газом по завышенным ценам гражданам престарелого возраста - пенсионерам и инвалидам. Всего по делу потерпевшими признаны более 100 человек. Перед судом предстала группа из двух женщин и трех мужчин. "Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима... Исковые требования потерпевших, заявленные в рамках рассмотрения уголовного дела, удовлетворены", - говорится в сообщении. Четверо фигурантов до вступления приговора суда в законную силу помещены в СИЗО, а пятой осужденной отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Как уточнила прокуратура области, группа, в которую входили пятеро жителей Саратова от 28 до 52 лет, промышляла в период с марта 2018 года по апрель 2021 года и обманом похитила у пенсионеров в общей сумме свыше 2,3 миллиона рублей. Суд установил, что сигнализаторы продавали потерпевшим под угрозой наложения на них штрафов или отключения квартир и частных домов от газоснабжения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230408/gaz-1863936704.html
https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, россия, мошенничество
Происшествия, Саратов, Россия, Мошенничество
В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров

Лжегазовщики в Саратове получили до пяти лет колонии за обман более ста пенсионеров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил пятерых участников группы по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей по завышенным ценам сигнализаторов загазованности природным газом более 100 пенсионерам, сообщила пресс-служба суда.
По версии обвинения, фигуранты дела от имени ООО "Гостгаз" обманом на территории Саратова и области навязывали покупку и установку сигнализаторов загазованности природным газом по завышенным ценам гражданам престарелого возраста - пенсионерам и инвалидам. Всего по делу потерпевшими признаны более 100 человек. Перед судом предстала группа из двух женщин и трех мужчин.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
В Турции подсчитали, на сколько лет хватит найденного в Черном море газа
8 апреля, 10:46
"Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима... Исковые требования потерпевших, заявленные в рамках рассмотрения уголовного дела, удовлетворены", - говорится в сообщении.
Четверо фигурантов до вступления приговора суда в законную силу помещены в СИЗО, а пятой осужденной отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет.
Как уточнила прокуратура области, группа, в которую входили пятеро жителей Саратова от 28 до 52 лет, промышляла в период с марта 2018 года по апрель 2021 года и обманом похитила у пенсионеров в общей сумме свыше 2,3 миллиона рублей. Суд установил, что сигнализаторы продавали потерпевшим под угрозой наложения на них штрафов или отключения квартир и частных домов от газоснабжения.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Петербурге задержали грабителя, оставившего взятку
Вчера, 14:39
 
ПроисшествияСаратовРоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала