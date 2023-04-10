https://ria.ru/20230410/prigovor-1864327540.html

В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров

В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 10.04.2023

В Саратове суд вынес приговор лжегазовщикам, обманывавших пенсионеров

Ленинский районный суд Саратова приговорил пятерых участников группы по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей по завышенным ценам сигнализаторов... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:46

2023-04-10T18:46

2023-04-10T18:46

происшествия

саратов

россия

мошенничество

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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова приговорил пятерых участников группы по обвинению в мошенничестве, связанном с продажей по завышенным ценам сигнализаторов загазованности природным газом более 100 пенсионерам, сообщила пресс-служба суда. По версии обвинения, фигуранты дела от имени ООО "Гостгаз" обманом на территории Саратова и области навязывали покупку и установку сигнализаторов загазованности природным газом по завышенным ценам гражданам престарелого возраста - пенсионерам и инвалидам. Всего по делу потерпевшими признаны более 100 человек. Перед судом предстала группа из двух женщин и трех мужчин. "Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", и назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима... Исковые требования потерпевших, заявленные в рамках рассмотрения уголовного дела, удовлетворены", - говорится в сообщении. Четверо фигурантов до вступления приговора суда в законную силу помещены в СИЗО, а пятой осужденной отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет. Как уточнила прокуратура области, группа, в которую входили пятеро жителей Саратова от 28 до 52 лет, промышляла в период с марта 2018 года по апрель 2021 года и обманом похитила у пенсионеров в общей сумме свыше 2,3 миллиона рублей. Суд установил, что сигнализаторы продавали потерпевшим под угрозой наложения на них штрафов или отключения квартир и частных домов от газоснабжения. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230408/gaz-1863936704.html

https://ria.ru/20230410/grabezh-1864257262.html

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происшествия, саратов, россия, мошенничество