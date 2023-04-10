https://ria.ru/20230410/pozhar-1864285709.html
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями
Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:05
2023-04-10T16:05
2023-04-10T16:05
происшествия
нахабино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 15.45 объявлена локализация пожара на площади 1,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863933610.html
нахабино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нахабино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Нахабино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями
В Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями на площади 1,8 тысячи "квадратов"