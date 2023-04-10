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В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023
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16:05 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864285709.html
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями
Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:05
2023-04-10T16:05
происшествия
нахабино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 15.45 объявлена локализация пожара на площади 1,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет.
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нахабино
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происшествия, нахабино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Нахабино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями

В Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями на площади 1,8 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 15.45 объявлена локализация пожара на площади 1,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Пожар на складе шин в Батайске потушили
8 апреля, 10:19
 
ПроисшествияНахабиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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