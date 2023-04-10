https://ria.ru/20230410/pozhar-1864285709.html

В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями

В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023

В подмосковном Нахабино локализовали пожар на складе с автозапчастями

Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:05

2023-04-10T16:05

2023-04-10T16:05

происшествия

нахабино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пожар на складе с автомобильными запчастями в подмосковном Нахабино удалось локализовать на площади 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 15.45 объявлена локализация пожара на площади 1,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863933610.html

нахабино

московская область (подмосковье)

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2023

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происшествия, нахабино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)