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В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями
Склад с автомобильными запчастями загорелся в подмосковном поселке Нахабино, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:46
2023-04-10T15:46
2023-04-10T15:52
происшествия
нахабино
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Склад с автомобильными запчастями загорелся в подмосковном поселке Нахабино, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, общая площадь горящего строения составляет порядка тысячи квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, к ликвидации последствий пожара привлечены 44 человека и 13 единиц техники.
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происшествия, нахабино, москва, россия
Происшествия, Нахабино, Москва, Россия
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями
В подмосковном Нахабино загорелась кровля склада с автозапчастями