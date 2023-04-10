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В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023
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15:46 10.04.2023 (обновлено: 15:52 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864280676.html
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями - РИА Новости, 10.04.2023
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями
Склад с автомобильными запчастями загорелся в подмосковном поселке Нахабино, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T15:46
2023-04-10T15:52
происшествия
нахабино
москва
россия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Склад с автомобильными запчастями загорелся в подмосковном поселке Нахабино, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, общая площадь горящего строения составляет порядка тысячи квадратных метров.Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, к ликвидации последствий пожара привлечены 44 человека и 13 единиц техники.
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происшествия, нахабино, москва, россия
Происшествия, Нахабино, Москва, Россия
В Подмосковье загорелся склад с автозапчастями

В подмосковном Нахабино загорелась кровля склада с автозапчастями

© Фото : АГН "Москва"Работа пожарных расчетов
Работа пожарных расчетов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : АГН "Москва"
Работа пожарных расчетов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Склад с автомобильными запчастями загорелся в подмосковном поселке Нахабино, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Происходит горение кровли в строении с автозапчастями в Нахабино по адресу: улица Панфилова, дом 26А", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь горящего строения составляет порядка тысячи квадратных метров.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, к ликвидации последствий пожара привлечены 44 человека и 13 единиц техники.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Число горящих строений в СНТ в Свердловской области достигло 20
Вчера, 12:43
 
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