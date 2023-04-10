https://ria.ru/20230410/pozhar-1864207859.html

В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов

В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов - РИА Новости, 10.04.2023

В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов

Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:29

2023-04-10T12:29

2023-04-10T12:29

происшествия

сухой лог

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет порядка пяти гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, СНТ "Светлый". Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание сухой растительности. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой растительности огонь быстро распространился и перешел на строения", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, огнем охвачены восемь садовых домов, площадь пожара ориентировочно пять гектаров. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20230409/oblako-1864064052.html

сухой лог

свердловская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сухой лог, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)