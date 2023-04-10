https://ria.ru/20230410/pozhar-1864207859.html
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов - РИА Новости, 10.04.2023
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов
Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:29
2023-04-10T12:29
2023-04-10T12:29
происшествия
сухой лог
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет порядка пяти гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, СНТ "Светлый". Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание сухой растительности. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой растительности огонь быстро распространился и перешел на строения", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, огнем охвачены восемь садовых домов, площадь пожара ориентировочно пять гектаров. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.
https://ria.ru/20230409/oblako-1864064052.html
сухой лог
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сухой лог, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сухой Лог, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов
В СНТ в Свердловской области горят восемь домов из-за поджога сухой травы