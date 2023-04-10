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В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов - РИА Новости, 10.04.2023
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12:29 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/pozhar-1864207859.html
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов - РИА Новости, 10.04.2023
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов
Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:29
2023-04-10T12:29
происшествия
сухой лог
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет порядка пяти гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, СНТ "Светлый". Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание сухой растительности. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой растительности огонь быстро распространился и перешел на строения", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, огнем охвачены восемь садовых домов, площадь пожара ориентировочно пять гектаров. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.
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сухой лог
свердловская область
россия
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происшествия, сухой лог, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сухой Лог, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В СНТ в Свердловской области загорелись восемь домов

В СНТ в Свердловской области горят восемь домов из-за поджога сухой травы

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восемь садовых домов загорелись в городском округе Сухой Лог в Свердловской области из-за возгорания сухой растительности, общая площадь пожара составляет порядка пяти гектаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Сухой Лог, СНТ "Светлый". Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло возгорание сухой растительности. Из-за ветреной погоды и большого количества сухой растительности огонь быстро распространился и перешел на строения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, огнем охвачены восемь садовых домов, площадь пожара ориентировочно пять гектаров. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 12 единиц техники.
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ПроисшествияСухой ЛогСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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