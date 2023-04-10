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Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:23 10.04.2023 (обновлено: 09:23 06.05.2023)
https://ria.ru/20230410/pomosch-1870112164.html
Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь
Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь - РИА Новости, 06.05.2023
Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь
Гуманитарная колонна, которая доставит в зону специальной военной операции автомобили, экскаватор, инструменты, электронику и медикаменты, выехала из города... РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-10T19:23
2023-05-06T09:23
специальная военная операция на украине
надежные люди
самарская область
тольятти
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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Гуманитарная колонна, которая доставит в зону специальной военной операции автомобили, экскаватор, инструменты, электронику и медикаменты, выехала из города Тольятти Самарской области, сообщается в телеграм-канале администрации города. Уточняется, что активное участие в формировании гуманитарной помощи приняли жители Тольятти и Самарской области, волонтерские объединения, общественный фонд "Духовное наследие", предприятия и организации города. "С особым волнением на передовой, как и всегда, ждут личные посылки и гостинцы из дома, а также детские письма и рисунки, которые готовят к каждому конвою учащиеся и воспитанники школ и детских садов. Эти трогательные послания, как признаются бойцы, неизменно согревают их теплом, воодушевляют, добавляют энергии и сил", - отмечается в сообщении.
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самарская область
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надежные люди, самарская область, тольятти
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Самарская область, Тольятти
Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь

Автомобили, экскаватор и гуманитарный груз отправили из Самарской области в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время подготовки в зоне спецоперации
Военнослужащие во время подготовки в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время подготовки в зоне спецоперации. Архивное фото
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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Гуманитарная колонна, которая доставит в зону специальной военной операции автомобили, экскаватор, инструменты, электронику и медикаменты, выехала из города Тольятти Самарской области, сообщается в телеграм-канале администрации города.
«
"Гуманитарный конвой из Тольятти отправился на передовую. В зону СВО доставят электронику, инструменты, запчасти, средства обеспечения защиты и безопасности бойцов, медикаменты, предметы личной гигиены и все то, о чем просили земляков военнослужащие. Также на борту двух большегрузов, предоставленных АО "Автовазтранс", (находятся - ред.) автомобили и впервые - трактор-экскаватор", - говорится в сообщении.
Уточняется, что активное участие в формировании гуманитарной помощи приняли жители Тольятти и Самарской области, волонтерские объединения, общественный фонд "Духовное наследие", предприятия и организации города.
"С особым волнением на передовой, как и всегда, ждут личные посылки и гостинцы из дома, а также детские письма и рисунки, которые готовят к каждому конвою учащиеся и воспитанники школ и детских садов. Эти трогательные послания, как признаются бойцы, неизменно согревают их теплом, воодушевляют, добавляют энергии и сил", - отмечается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиСамарская областьТольятти
 
 
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