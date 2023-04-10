https://ria.ru/20230410/pomosch-1870112164.html

Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь

Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь - РИА Новости, 06.05.2023

Из Самарской области отправили в зону СВО машины, экскаватор и гумпомощь

Гуманитарная колонна, которая доставит в зону специальной военной операции автомобили, экскаватор, инструменты, электронику и медикаменты, выехала из города... РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-10T19:23

2023-04-10T19:23

2023-05-06T09:23

специальная военная операция на украине

надежные люди

самарская область

тольятти

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САРАТОВ, 10 апр - РИА Новости. Гуманитарная колонна, которая доставит в зону специальной военной операции автомобили, экскаватор, инструменты, электронику и медикаменты, выехала из города Тольятти Самарской области, сообщается в телеграм-канале администрации города. Уточняется, что активное участие в формировании гуманитарной помощи приняли жители Тольятти и Самарской области, волонтерские объединения, общественный фонд "Духовное наследие", предприятия и организации города. "С особым волнением на передовой, как и всегда, ждут личные посылки и гостинцы из дома, а также детские письма и рисунки, которые готовят к каждому конвою учащиеся и воспитанники школ и детских садов. Эти трогательные послания, как признаются бойцы, неизменно согревают их теплом, воодушевляют, добавляют энергии и сил", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230411/pomosch-1870111372.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

надежные люди, самарская область, тольятти