https://ria.ru/20230410/pogoda-1864144843.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 10.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:22
2023-04-10T08:22
2023-04-10T08:22
общество
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 13 - плюс 15, по области плюс 11 - плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и сохранится на уровне 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230329/pogoda-1861407303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков, погода
Общество, Москва, Александр Синенков, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидаются небольшой дождь и до 15 градусов тепла