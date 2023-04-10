https://ria.ru/20230410/pogoda-1864144843.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 10.04.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:22

2023-04-10T08:22

2023-04-10T08:22

общество

москва

александр синенков

погода

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. Днем в столице плюс 13 - плюс 15, по области плюс 11 - плюс 16 градусов. Ветер юго-восточный, 1-6 метров в секунду", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что атмосферное давление существенно меняться не будет и сохранится на уровне 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230329/pogoda-1861407303.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, александр синенков, погода