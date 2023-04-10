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Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье - РИА Новости, 10.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:27 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/podmoskove-1864163351.html
Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье
Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье - РИА Новости, 10.04.2023
Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье
Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков Московской области планируется устранить к началу лета, сообщила пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:27
2023-04-10T10:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков Московской области планируется устранить к началу лета, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.Подготовка к летнему сезону всех 184 парков, расположенных в Московской области, началась в регионе 1 апреля. В рамках работ проверяется качество уборки, состояние пешеходных дорожек, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, входных групп и опор освещения в парках."На сегодняшний день общее количество выявленных дефектов составляет более 3,7 тысячи единиц. Специалисты устраняют размытия дорожек, устраняют подтопления, чистят водоемы и береговые полосы. Территории парков и лесопарков очищают от валежника и аварийных деревьев, проводят опиловку и корчевание", - указывается в сообщении.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье

© РИА Новости / В. Малышев | Перейти в медиабанкБерезовая аллея
Березовая аллея - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / В. Малышев
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Березовая аллея
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков Московской области планируется устранить к началу лета, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.
Подготовка к летнему сезону всех 184 парков, расположенных в Московской области, началась в регионе 1 апреля. В рамках работ проверяется качество уборки, состояние пешеходных дорожек, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, входных групп и опор освещения в парках.
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"На сегодняшний день общее количество выявленных дефектов составляет более 3,7 тысячи единиц. Специалисты устраняют размытия дорожек, устраняют подтопления, чистят водоемы и береговые полосы. Территории парков и лесопарков очищают от валежника и аварийных деревьев, проводят опиловку и корчевание", - указывается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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