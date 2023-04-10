https://ria.ru/20230410/podmoskove-1864163351.html

Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье

Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье - РИА Новости, 10.04.2023

Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков устранят в Подмосковье

Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков Московской области планируется устранить к началу лета, сообщила пресс-служба министерства благоустройства... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:27

2023-04-10T10:27

2023-04-10T10:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Более 3,7 тысячи нарушений в содержании парков Московской области планируется устранить к началу лета, сообщила пресс-служба министерства благоустройства региона.Подготовка к летнему сезону всех 184 парков, расположенных в Московской области, началась в регионе 1 апреля. В рамках работ проверяется качество уборки, состояние пешеходных дорожек, детских игровых площадок, малых архитектурных форм, газонов, входных групп и опор освещения в парках."На сегодняшний день общее количество выявленных дефектов составляет более 3,7 тысячи единиц. Специалисты устраняют размытия дорожек, устраняют подтопления, чистят водоемы и береговые полосы. Территории парков и лесопарков очищают от валежника и аварийных деревьев, проводят опиловку и корчевание", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230407/podmoskove-1863673895.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)