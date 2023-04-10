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Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:21 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/podmoskove-1864161555.html
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2023
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья
Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:21
2023-04-10T10:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В рамках проведенных работ в отделении была выполнена внутренняя отделка, установлена новая мебель и сантехника. Кроме того, организована удобная навигация. Общая стоимость ремонта превысила 4 миллиона рублей."Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях, которые после реконструкции смогут ощутить до 5 тысяч прикрепленных маленьких пациентов", - рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья

© Фото : министерство здравоохранения Московской областиДетскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : министерство здравоохранения Московской области
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках проведенных работ в отделении была выполнена внутренняя отделка, установлена новая мебель и сантехника. Кроме того, организована удобная навигация. Общая стоимость ремонта превысила 4 миллиона рублей.
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Власти Подмосковья передали ДНР мобильные офисы МФЦ
5 апреля, 15:57
"Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях, которые после реконструкции смогут ощутить до 5 тысяч прикрепленных маленьких пациентов", - рассказали в пресс-службе.
 
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