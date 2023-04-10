https://ria.ru/20230410/podmoskove-1864161555.html
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2023
Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья
Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:21
2023-04-10T10:21
2023-04-10T10:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864160324_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3c1f71fd916075adb6923eb2125827cb.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В рамках проведенных работ в отделении была выполнена внутренняя отделка, установлена новая мебель и сантехника. Кроме того, организована удобная навигация. Общая стоимость ремонта превысила 4 миллиона рублей."Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях, которые после реконструкции смогут ощутить до 5 тысяч прикрепленных маленьких пациентов", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230405/ofisy-1863244022.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864160324_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0674c414c5874f38f2920d1da2f828ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)