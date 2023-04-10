https://ria.ru/20230410/podmoskove-1864161555.html

Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья

Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья - РИА Новости, 10.04.2023

Детскую консультацию отремонтировали в Дмитровском округе Подмосковья

Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:21

2023-04-10T10:21

2023-04-10T10:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Ремонт отделения детской консультации завершился в поликлинике села Синьково Дмитровского городского округа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.В рамках проведенных работ в отделении была выполнена внутренняя отделка, установлена новая мебель и сантехника. Кроме того, организована удобная навигация. Общая стоимость ремонта превысила 4 миллиона рублей."Для нас важно, чтобы врачи работали, а пациенты получали медицинскую помощь в комфортных условиях, которые после реконструкции смогут ощутить до 5 тысяч прикрепленных маленьких пациентов", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230405/ofisy-1863244022.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)