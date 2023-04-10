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Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 10.04.2023 (обновлено: 14:45 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/podderzhka-1864252444.html
Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей
Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей - РИА Новости, 10.04.2023
Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей
Самая главная задача - поддержка и помощь людям, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:21
2023-04-10T14:45
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
россия
общество
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая главная задача - поддержка и помощь людям, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который доложил о помощи семьям участников спецоперации в регионе. На встрече с президентом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что регион провел все необходимые выплаты семьям военнослужащих, администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач. "С этими задачами регион справляется собственными силами и дальше продолжит эту работу", - отметил Кожемяко. "Самая главная задача - это поддержка и помощь людям", - прокомментировал Путин.
приморский край
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приморский край, олег кожемяко, владимир путин, россия, общество
Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин, Россия, Общество, Специальная военная операция на Украине
Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей

Путин назвал поддержку и помощь семьям участников спецоперации главной задачей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая главная задача - поддержка и помощь людям, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который доложил о помощи семьям участников спецоперации в регионе.
На встрече с президентом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что регион провел все необходимые выплаты семьям военнослужащих, администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач. "С этими задачами регион справляется собственными силами и дальше продолжит эту работу", - отметил Кожемяко.
"Самая главная задача - это поддержка и помощь людям", - прокомментировал Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеПриморский крайОлег КожемякоВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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