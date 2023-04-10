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Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей

Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей - РИА Новости, 10.04.2023

Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей

Самая главная задача - поддержка и помощь людям, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:21

2023-04-10T14:21

2023-04-10T14:45

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

россия

общество

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самая главная задача - поддержка и помощь людям, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который доложил о помощи семьям участников спецоперации в регионе. На встрече с президентом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что регион провел все необходимые выплаты семьям военнослужащих, администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач. "С этими задачами регион справляется собственными силами и дальше продолжит эту работу", - отметил Кожемяко. "Самая главная задача - это поддержка и помощь людям", - прокомментировал Путин.

приморский край

россия

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2023

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приморский край, олег кожемяко, владимир путин, россия, общество