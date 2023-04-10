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Студенты и преподаватели ЯГПУ расскажут о близких – участниках войны
Студенты и преподаватели ЯГПУ расскажут о близких – участниках войны - РИА Новости, 10.04.2023
Студенты и преподаватели ЯГПУ расскажут о близких – участниках войны
Студенты и преподаватели Ярославского государственного педагогического университета в канун 78-й годовщины Победы расскажут о своих родственниках, защищавших... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:00
2023-04-10T08:00
2023-04-10T08:00
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Студенты и преподаватели Ярославского государственного педагогического университета в канун 78-й годовщины Победы расскажут о своих родственниках, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, сообщили в ЯГПУ.Сменяя друг друга, участники акции "Наши семейные книги памяти" 26 апреля будут рассказывать о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. О намерении присоединиться к торжественному мероприятию уже заявили несколько сотен студентов и преподавателей, поэтому акция будет проходить в течение нескольких часов.Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Без срока давности", который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.Особенно актуальным проведение акции представляется организаторам в Год педагога и наставника. "Кто, если не мы, ныне живущие, должны принять ответственность за судьбу великой России сейчас, сохранить и передать многовековые традиции, духовно-нравственные ценности и истинные смыслы будущему поколению россиян. Акция играет важнейшую роль для нас как педагогов в обеспечении преемственности поколений, сохранении исторической памяти, усилению единства народов России, воспитании патриотических чувств подрастающего поколения", – отметили в ЯГПУ.
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социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Студенты и преподаватели Ярославского государственного педагогического университета в канун 78-й годовщины Победы расскажут о своих родственниках, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, сообщили в ЯГПУ.
Сменяя друг друга, участники акции "Наши семейные книги памяти" 26 апреля будут рассказывать о своих близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне. О намерении присоединиться к торжественному мероприятию уже заявили несколько сотен студентов и преподавателей, поэтому акция будет проходить в течение нескольких часов.
Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Без срока давности", который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
Особенно актуальным проведение акции представляется организаторам в Год педагога и наставника. "Кто, если не мы, ныне живущие, должны принять ответственность за судьбу великой России сейчас, сохранить и передать многовековые традиции, духовно-нравственные ценности и истинные смыслы будущему поколению россиян. Акция играет важнейшую роль для нас как педагогов в обеспечении преемственности поколений, сохранении исторической памяти, усилению единства народов России, воспитании патриотических чувств подрастающего поколения", – отметили в ЯГПУ.