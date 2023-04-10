https://ria.ru/20230410/peplopad-1864289423.html
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями - РИА Новости, 10.04.2023
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями
Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:17
2023-04-10T16:17
2023-04-10T16:17
происшествия
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с кулак, ученым пришлось прятаться под нартами, рассказал РИА Новости участник поездки, путешественник Петр Киринкин. Ранее сообщалось, что 7 апреля на вулкане Безымянный произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты. Группа ученых прибыла в район Ключевской группы вулканов, в которую входит Безымянный, для установки сейсмостанций и других исследовательских приборов, когда начался сильный пеплопад. "Из теплового шлейфа начали сыпаться камни, лапели - пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие", - сообщил агентству Киринкин. Он уточнил, что из-за падающих камней группа не могла уехать. Как рассказал путешественник, когда камнепад прекратился, стал нарастать низкочастотный гул. Потом пришла воздушно-пепельная волна. По предположению Киринкина, она стала следствием сошедшего из кратера пирокластического потока. Всего группа из шести вулканологов и двух путешественников провела под пепло- и камнепадом около тридцати минут. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров.
https://ria.ru/20230407/bezymyannyy-1863666417.html
камчатка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями
У вулкана Безымянный на Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с кулак, ученым пришлось прятаться под нартами, рассказал РИА Новости участник поездки, путешественник Петр Киринкин.
Ранее сообщалось, что 7 апреля на вулкане Безымянный произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация
предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты.
Группа ученых прибыла в район Ключевской группы вулканов, в которую входит Безымянный, для установки сейсмостанций и других исследовательских приборов, когда начался сильный пеплопад.
"Из теплового шлейфа начали сыпаться камни, лапели - пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие", - сообщил агентству Киринкин. Он уточнил, что из-за падающих камней группа не могла уехать.
Как рассказал путешественник, когда камнепад прекратился, стал нарастать низкочастотный гул. Потом пришла воздушно-пепельная волна. По предположению Киринкина, она стала следствием сошедшего из кратера пирокластического потока. Всего группа из шести вулканологов и двух путешественников провела под пепло- и камнепадом около тридцати минут.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района
и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского
. Высота его достигает 3 километров.
На вулкане Безымянный произошел четвертый за день выброс пепла