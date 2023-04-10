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На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями - РИА Новости, 10.04.2023
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16:17 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/peplopad-1864289423.html
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями - РИА Новости, 10.04.2023
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями
Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:17
2023-04-10T16:17
происшествия
камчатка
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с кулак, ученым пришлось прятаться под нартами, рассказал РИА Новости участник поездки, путешественник Петр Киринкин. Ранее сообщалось, что 7 апреля на вулкане Безымянный произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты. Группа ученых прибыла в район Ключевской группы вулканов, в которую входит Безымянный, для установки сейсмостанций и других исследовательских приборов, когда начался сильный пеплопад. "Из теплового шлейфа начали сыпаться камни, лапели - пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие", - сообщил агентству Киринкин. Он уточнил, что из-за падающих камней группа не могла уехать. Как рассказал путешественник, когда камнепад прекратился, стал нарастать низкочастотный гул. Потом пришла воздушно-пепельная волна. По предположению Киринкина, она стала следствием сошедшего из кратера пирокластического потока. Всего группа из шести вулканологов и двух путешественников провела под пепло- и камнепадом около тридцати минут. Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров.
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происшествия, камчатка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Камчатка, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
На Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями

У вулкана Безымянный на Камчатке ученых накрыл мощный пеплопад с камнями

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский на Камчатке
Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский на Камчатке. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр - РИА Новости. Вулканологи на Камчатке во время установки оборудования у вулкана Безымянный попали под сильнейший пеплопад, который сопровождался падением камней размером с кулак, ученым пришлось прятаться под нартами, рассказал РИА Новости участник поездки, путешественник Петр Киринкин.
Ранее сообщалось, что 7 апреля на вулкане Безымянный произошло четыре пепловых выброса. Самый сильный поднял пепел на высоту до 12 километров. Вулкану был присвоен высший код авиаопасности - красный. Росавиация предложила авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты.
Группа ученых прибыла в район Ключевской группы вулканов, в которую входит Безымянный, для установки сейсмостанций и других исследовательских приборов, когда начался сильный пеплопад.
"Из теплового шлейфа начали сыпаться камни, лапели - пористые вулканические образования, достигающие размера с небольшой кулак. Было принято решение срочно снять со снегоходов нарты и сделать из них импровизированное укрытие", - сообщил агентству Киринкин. Он уточнил, что из-за падающих камней группа не могла уехать.
Как рассказал путешественник, когда камнепад прекратился, стал нарастать низкочастотный гул. Потом пришла воздушно-пепельная волна. По предположению Киринкина, она стала следствием сошедшего из кратера пирокластического потока. Всего группа из шести вулканологов и двух путешественников провела под пепло- и камнепадом около тридцати минут.
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров.
Кратер вулкана Безымянный и вулкан Ключевская сопка - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
На вулкане Безымянный произошел четвертый за день выброс пепла
7 апреля, 10:12
 
ПроисшествияКамчаткаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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