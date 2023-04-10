https://ria.ru/20230410/oruzhie-1864360795.html

Небензя рассказал, где уже "всплывает" поставляемое Киеву западное оружие

Небензя рассказал, где уже "всплывает" поставляемое Киеву западное оружие - РИА Новости, 11.04.2023

Небензя рассказал, где уже "всплывает" поставляемое Киеву западное оружие

Поставляемое Западом Киеву оружие уже стало появляться в государствах Европы и Африки, пополняя арсеналы организованной преступности, заявил на заседании... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-10T23:56

2023-04-10T23:56

2023-04-11T01:08

в мире

украина

василий небензя

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нато

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ООН, 10 апр – РИА Новости. Поставляемое Западом Киеву оружие уже стало появляться в государствах Европы и Африки, пополняя арсеналы организованной преступности, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.Как отметил дипломат, появление западного оружия в странах Европы и у организованных преступных группировок признают и сотрудники европейской полиции. "Это поставляемое западными странами на Украину оружие расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке, о чем все слышали в заявлениях руководителей африканских стран", - добавил он. Как заявил 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро. Крупнейшим поставщиком оружия Украине являются США. С момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе 2021 года Вашингтон оказал военную помощь Киеву более, чем на 35,8 миллиарда долларов, при этом с начала спецоперации Украине было выделена военная помощь в размере 35,1 миллиарда долларов. Общий объем американской помощи Киеву в военной сфере с 2014 года оценивается в более, чем 37,8 миллиарда долларов. Следом за США по объему переданных Киеву вооружений идет Великобритания. Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230410/oruzhie-1864336135.html

https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

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в мире, украина, василий небензя, оон, нато