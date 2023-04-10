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В МИД Белоруссии раскритиковали поставки натовского оружия Украине
В МИД Белоруссии раскритиковали поставки натовского оружия Украине - РИА Новости, 10.04.2023
В МИД Белоруссии раскритиковали поставки натовского оружия Украине
Бесконтрольные поставки натовского оружия Украине могут привести к тому, что вскоре оно окажется в руках экстремистов в западных же странах, заявил на заседании РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:29
2023-04-10T19:29
2023-04-10T19:29
специальная военная операция на украине
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украина
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ООН, 10 апр – РИА Новости. Бесконтрольные поставки натовского оружия Украине могут привести к тому, что вскоре оно окажется в руках экстремистов в западных же странах, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич. "Сегодня у Беларуси, находящейся в непосредственной близости от украинских событий, не может не вызывать законную тревогу продолжающееся бесконтрольное действие стран НАТО по наращиванию поставок вооружений в Украину, как и его прямое последствие, а именно – расползание оружия по региону и его попадание в руки негосударственных и террористических структур", - сказал Амбразевич. "Уверены, что не за горами время, когда западное же оружие всплывет и выстрелит в руках экстремистов в западных же странах", - добавил он. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230225/granitsa-1854241491.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Белоруссия, ООН
В МИД Белоруссии раскритиковали поставки натовского оружия Украине
В МИД Белоруссии предрекли попадание поставляемого Киеву оружия в руки экстремистов