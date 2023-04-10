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Небензя предупредил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:19 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/oruzhie-1864321906.html
Небензя предупредил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия
Небензя предупредил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия - РИА Новости, 10.04.2023
Небензя предупредил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия
Риски бесконтрольного распространения оружия растут в геометрической прогрессии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T18:19
2023-04-10T18:19
специальная военная операция на украине
россия
оон
василий небензя
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
украина
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ООН, 10 апр – РИА Новости. Риски бесконтрольного распространения оружия растут в геометрической прогрессии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Вопросы контроля за поставками обычных вооружений и продукции военного назначения приобретают в последнее время особую актуальность. Риски, связанные с их бесконтрольным "расползанием" и попаданием через "черный рынок" в руки преступников и террористов растут в геометрической прогрессии", - сказал Небензя. Заседание проходит на фоне непрекращающихся поставок западного оружия Киеву. Как заявлял ранее Небензя, растет число свидетельств того, что западное оружие, предназначавшееся для Украины, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Как заявил 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро. США являются крупнейшим поставщиком оружия Украине. С момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе 2021 года Вашингтон оказал военную помощь Киеву более, чем на 35,8 миллиарда долларов. В том числе военная помощь стоимостью 35,1 миллиарда долларов направлена Украине с начала специальной военной операции. Общий объем американской помощи Киеву в военной сфере с 2014 года оценивается в более, чем 37,8 миллиарда долларов. Следом за США по объему переданных Киеву вооружений идет Великобритания. По данным на конец февраля военная помощь Лондона Украине с начала СВО составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину после США и Великобритании. Как заявляло руководство страны, Польша с начала СВО направила Киеву вооружений и военной техники, на сумму, превышающую 1% ВВП страны.
https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832970342.html
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россия, оон, василий небензя, в мире, нато, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Василий Небензя, В мире, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Небензя предупредил о растущем риске бесконтрольного распространения оружия

Небензя: риски бесконтрольного распространения оружия растут в геометрической прогрессии

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 апр – РИА Новости. Риски бесконтрольного распространения оружия растут в геометрической прогрессии, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Вопросы контроля за поставками обычных вооружений и продукции военного назначения приобретают в последнее время особую актуальность. Риски, связанные с их бесконтрольным "расползанием" и попаданием через "черный рынок" в руки преступников и террористов растут в геометрической прогрессии", - сказал Небензя. Заседание проходит на фоне непрекращающихся поставок западного оружия Киеву. Как заявлял ранее Небензя, растет число свидетельств того, что западное оружие, предназначавшееся для Украины, всё чаще попадает в руки бандитов и террористов не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Как заявил 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро.
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США являются крупнейшим поставщиком оружия Украине. С момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе 2021 года Вашингтон оказал военную помощь Киеву более, чем на 35,8 миллиарда долларов. В том числе военная помощь стоимостью 35,1 миллиарда долларов направлена Украине с начала специальной военной операции. Общий объем американской помощи Киеву в военной сфере с 2014 года оценивается в более, чем 37,8 миллиарда долларов.
Следом за США по объему переданных Киеву вооружений идет Великобритания. По данным на конец февраля военная помощь Лондона Украине с начала СВО составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов).
Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину после США и Великобритании. Как заявляло руководство страны, Польша с начала СВО направила Киеву вооружений и военной техники, на сумму, превышающую 1% ВВП страны.
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