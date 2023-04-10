https://ria.ru/20230410/oruzhie-1864321469.html

США поощряют нарушение норм в сфере поставок вооружений, заявил Небензя

США поощряют нарушение норм в сфере поставок вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 10.04.2023

США поощряют нарушение норм в сфере поставок вооружений, заявил Небензя

США и их союзники в интересах Киева заставляют третьи страны нарушать международные нормы в сфере поставок вооружений, требуя производить оружие советского и... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T18:18

2023-04-10T18:18

2023-04-10T18:18

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ООН, 10 апр – РИА Новости. США и их союзники в интересах Киева заставляют третьи страны нарушать международные нормы в сфере поставок вооружений, требуя производить оружие советского и российского образца без получения на то разрешения от Москвы, сказал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Как указал постпред, Россия неоднократно созывала заседания СБ ООН по поводу опасных последствий "накачки" киевского режима вооружениями, которые наглядно иллюстрируют риски нарушения взятых на себя обязательств в сфере контроля над продукцией военного назначения. Среди таких рисков Небензя назвал эрозию международного права в сфере поставок оружия. "Последовательное нарушение двусторонних договоренностей, включающие в себя запрет на реэкспорт или производство для поставок третьим странам вооружений без разрешения страны-поставщика оружия или технологий, идут в разрез с основополагающими практиками в области поставок продукции военного назначения", - сказал постпред. По его словам, скрытые поставки оружия в те или иные регионы через третьи страны еще более искажают картину потоков оружия в мире и снижают транспарентность в этой сфере. "К сожалению, страны Запада не только не борются с такими нарушениями, но и поощряют их. США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить такие договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву", - подчеркнул Небензя. Он напомнил, что 30 ноября 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил о возобновлении производства боевых систем советской разработки на предприятиях восточноевропейских государств, в то время как межправительственные соглашения с этими странами предусматривали обязательства не поставлять производимую продукцию без письменного согласия СССР или России как его продолжателя. "Таким образом, подобные действия являются прямым нарушением основополагающих международных норм в области контроля над обычными вооружениями вне зависимости от того, какими целями они объясняются", - заявил Небензя. "Требование сопровождать поставки продукции военного назначения сертификатами конечного пользователя не случайно стало общепризнанной международной практикой. Его игнорирование приводит к тому, что поставляемое оружие зачастую оказывается на "черных рынках" и попадает в руки организованной преступности", - добавил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Как заявил 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны НАТО предоставили Украине военную помощь более чем на 65 миллиардов евро. США являются крупнейшим поставщиком оружия Украине. С момента вступления в должность президента США Джо Байдена в январе 2021 года Вашингтон оказал военную помощь Киеву более, чем на 35,8 миллиарда долларов. В том числе военная помощь стоимостью 35,1 миллиарда долларов направлена Украине с начала специальной военной операции. Общий объем американской помощи Киеву в военной сфере с 2014 года оценивается в более, чем 37,8 миллиарда долларов. По данным на 4 апреля в числе прочего Вашингтон передал Киеву сотни гаубиц, сотни тысяч снарядов к ним, САУ, средства ПВО, более 1600 зенитных комплексов "Стингер", более 10000 противотанковых систем "Джавелин", РСЗО Himars, минометы, беспилотники, 20 вертолетов Ми-17, 31 танк Абрамс, 45 танков Т-72, 109 БМП Брэдли и прочее вооружение. Следом за США по объему переданных Киеву вооружений идет Великобритания. По данным на конец февраля военная помощь Лондона Украине с начала СВО составила около 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,7 миллиарда долларов). В этот пакет входит порядка 3 миллионов единиц военной техники, включая партию танков Challenger 2, а также 200 других бронированных машин, более 10 тысяч противотанковых ракет и реактивных систем залпового огня. Премьер Риши Сунак взял на себя обязательство соответствовать или превысить этот уровень поддержки в 2023 году. Также Лондон объявил о планах передать Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном. Недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна является третьим по объему поставщиком оружия на Украину после США и Великобритании. Как заявляло руководство страны, Польша с начала СВО направила Киеву вооружений и военной техники, на сумму, превышающую 1% ВВП страны. Среди прочего Варшава с начала СВО передала Киеву боевые самолеты, танки и другую бронетехнику, различные ствольные и реактивные артиллерийские системы, ПЗРК и другие средства ПВО, широкую номенклатуру боеприпасов.

https://ria.ru/20230409/tank-1864061813.html

https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862867194.html

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