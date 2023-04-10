https://ria.ru/20230410/opukhol-1864256925.html
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца - РИА Новости, 10.04.2023
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца
Хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:36
2023-04-10T14:36
2023-04-10T15:27
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы Приморья, сообщили в ДВФУ. "В 2021 году у 28-летней Софьи Г. появилась небольшая опухоль в области нижней челюсти. Причиной была миксома, которая за два года раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца. Гигантская опухоль растянула все ткани, перекрыла язык и сместила трахею, сдавив сосуды, кровоснабжающие головной мозг", — уточнили в клинике. У девушки начались проблемы с дыханием: последний год она уже не говорила, практически перестала есть, похудев до 40 килограммов. Характер гигантской опухоли был неясен, что вместе с истощением вызывало опасения специалистов — перед операцией девушке пришлось набрать вес. На подготовительном этапе пациенткой занимались шесть хирургов, эндоскопист, анестезиологи-реаниматологи и штат медсестер. Операция длилась более семи часов, после удаления опухоли девушка быстро пошла на поправку. Для хирургов медицинского центра ДВФУ это не первый опыт общения с тяжелыми больными, отмечают в вузе. "В профессиональной жизни врача пациенты с такими запущенными заболеваниями встречаются крайне редко", — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург Руслан Тоторкулов.Он отметил, что в одиночку медик не может "совершить такое чудо", для этого необходима работа мультидисциплинарной команды, и такой коллектив есть в клинике.
https://ria.ru/20230227/opukhol-1854623801.html
https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет, приморский край
Хорошие новости, Общество, Здоровье - Общество, Дальневосточный федеральный университет, Приморский край
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца
Хирурги ДВФУ успешно удалили у жительницы Приморья опухоль размером с голову младенца
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости.
Хирурги многопрофильной клиники Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ) удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы Приморья, сообщили
в ДВФУ.
"В 2021 году у 28-летней Софьи Г. появилась небольшая опухоль в области нижней челюсти. Причиной была миксома, которая за два года раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца. Гигантская опухоль растянула все ткани, перекрыла язык и сместила трахею, сдавив сосуды, кровоснабжающие головной мозг", — уточнили в клинике.
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У девушки начались проблемы с дыханием: последний год она уже не говорила, практически перестала есть, похудев до 40 килограммов. Характер гигантской опухоли был неясен, что вместе с истощением вызывало опасения специалистов — перед операцией девушке пришлось набрать вес. На подготовительном этапе пациенткой занимались шесть хирургов, эндоскопист, анестезиологи-реаниматологи и штат медсестер.
«
"Я потерял счет времени, пока мы пытались ее (опухоль. — Прим. ред.) отделить. В какой-то момент, после полной микрохирургической мобилизации опухоли, я надавил со стороны полости рта, и она отошла, за ней показались совершенно неизмененные ткани, здоровый язык и вход в ротоглотку. Вот тогда я испытал огромное облегчение", — отметил по итогу операции челюстно-лицевой хирург МЦ ДВФУ, доктор медицинских наук Валерий Толмачев.
Операция длилась более семи часов, после удаления опухоли девушка быстро пошла на поправку. Для хирургов медицинского центра ДВФУ это не первый опыт общения с тяжелыми больными, отмечают в вузе.
"В профессиональной жизни врача пациенты с такими запущенными заболеваниями встречаются крайне редко", — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург Руслан Тоторкулов.
Он отметил, что в одиночку медик не может "совершить такое чудо", для этого необходима работа мультидисциплинарной команды, и такой коллектив есть в клинике.
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