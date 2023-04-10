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У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца - РИА Новости, 10.04.2023
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14:36 10.04.2023 (обновлено: 15:27 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/opukhol-1864256925.html
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца - РИА Новости, 10.04.2023
У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца
Хирурги​ многопрофильной клиники​ Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ)​ удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:36
2023-04-10T15:27
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общество
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дальневосточный федеральный университет
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Хирурги​ многопрофильной клиники​ Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ)​ удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы Приморья​, сообщили в ДВФУ. "В 2021 году у​ 28-летней Софьи​ Г.​ появилась небольшая опухоль​ в области нижней челюсти.​ Причиной​ была​ миксома, которая за два года​ раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца. Гигантская опухоль растянула​ все​ ткани,​ перекрыла язык​ и​ сместила трахею, сдавив​ сосуды,​ кровоснабжающие головной мозг", — уточнили в клинике. У девушки начались проблемы с дыханием: последний год она уже не говорила, практически перестала есть, похудев до 40 килограммов. Характер гигантской опухоли был неясен, что вместе с истощением вызывало опасения специалистов — перед операцией девушке пришлось набрать вес. На подготовительном этапе пациенткой занимались шесть хирургов,​ эндоскопист, анестезиологи-реаниматологи и штат медсестер. Операция длилась более семи часов, после удаления опухоли девушка​ быстро пошла на поправку. Для хирургов медицинского центра ДВФУ это не первый опыт общения с тяжелыми больными, отмечают в вузе. "В профессиональной жизни врача пациенты с такими​ запущенными заболеваниями​ встречаются крайне редко​", — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург​ Руслан Тоторкулов.Он отметил, что в одиночку медик не может "совершить такое чудо", для этого необходима работа мультидисциплинарной команды, и такой коллектив есть в клинике.
https://ria.ru/20230227/opukhol-1854623801.html
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У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца

Хирурги ДВФУ успешно удалили у жительницы Приморья опухоль размером с голову младенца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкХирурги во время операции
Хирурги во время операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирурги во время операции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Хирурги​ многопрофильной клиники​ Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ)​ удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы Приморья​, сообщили в ДВФУ.
"В 2021 году у​ 28-летней Софьи​ Г.​ появилась небольшая опухоль​ в области нижней челюсти.​ Причиной​ была​ миксома, которая за два года​ раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца. Гигантская опухоль растянула​ все​ ткани,​ перекрыла язык​ и​ сместила трахею, сдавив​ сосуды,​ кровоснабжающие головной мозг", — уточнили в клинике.
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У девушки начались проблемы с дыханием: последний год она уже не говорила, практически перестала есть, похудев до 40 килограммов. Характер гигантской опухоли был неясен, что вместе с истощением вызывало опасения специалистов — перед операцией девушке пришлось набрать вес. На подготовительном этапе пациенткой занимались шесть хирургов,​ эндоскопист, анестезиологи-реаниматологи и штат медсестер.
«

"Я​ потерял счет времени, пока мы пытались ее (опухоль. — Прим. ред.) отделить. В какой-то момент, после полной микрохирургической мобилизации опухоли, я​ надавил​ со стороны​ полости рта,​ и она​ отошла,​ за ней показались​ совершенно неизмененные ткани,​ здоровый​ язык и вход в ротоглотку. Вот тогда я испытал​ огромное облегчение", отметил по итогу операции челюстно-лицевой хирург МЦ ДВФУ, доктор медицинских наук Валерий Толмачев.

Операция длилась более семи часов, после удаления опухоли девушка​ быстро пошла на поправку. Для хирургов медицинского центра ДВФУ это не первый опыт общения с тяжелыми больными, отмечают в вузе.
"В профессиональной жизни врача пациенты с такими​ запущенными заболеваниями​ встречаются крайне редко​", — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург​ Руслан Тоторкулов.
Он отметил, что в одиночку медик не может "совершить такое чудо", для этого необходима работа мультидисциплинарной команды, и такой коллектив есть в клинике.
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