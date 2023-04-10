https://ria.ru/20230410/opukhol-1864256925.html

У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца

У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца - РИА Новости, 10.04.2023

У жительницы Приморья удалили опухоль размером с голову младенца

Хирурги​ многопрофильной клиники​ Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ)​ удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:36

2023-04-10T14:36

2023-04-10T15:27

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр — РИА Новости. Хирурги​ многопрофильной клиники​ Дальневосточного федерального университета (МЦ ДВФУ)​ удалили гигантскую опухоль размером с голову младенца у жительницы Приморья​, сообщили в ДВФУ. "В 2021 году у​ 28-летней Софьи​ Г.​ появилась небольшая опухоль​ в области нижней челюсти.​ Причиной​ была​ миксома, которая за два года​ раздулась до размера, сопоставимого с головой младенца. Гигантская опухоль растянула​ все​ ткани,​ перекрыла язык​ и​ сместила трахею, сдавив​ сосуды,​ кровоснабжающие головной мозг", — уточнили в клинике. У девушки начались проблемы с дыханием: последний год она уже не говорила, практически перестала есть, похудев до 40 килограммов. Характер гигантской опухоли был неясен, что вместе с истощением вызывало опасения специалистов — перед операцией девушке пришлось набрать вес. На подготовительном этапе пациенткой занимались шесть хирургов,​ эндоскопист, анестезиологи-реаниматологи и штат медсестер. Операция длилась более семи часов, после удаления опухоли девушка​ быстро пошла на поправку. Для хирургов медицинского центра ДВФУ это не первый опыт общения с тяжелыми больными, отмечают в вузе. "В профессиональной жизни врача пациенты с такими​ запущенными заболеваниями​ встречаются крайне редко​", — сказал заместитель главного врача по хирургической помощи МЦ ДВФУ, врач-нейрохирург​ Руслан Тоторкулов.Он отметил, что в одиночку медик не может "совершить такое чудо", для этого необходима работа мультидисциплинарной команды, и такой коллектив есть в клинике.

https://ria.ru/20230227/opukhol-1854623801.html

https://ria.ru/20230124/vrachi-1847129388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет, приморский край