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В Запорожскую область доставят Благодатный огонь
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь - РИА Новости, 10.04.2023
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь
Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:56
2023-04-10T14:56
2023-04-10T14:56
религия
в мире
запорожская область
владимир рогов
пасха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Благодатный огонь планируется привезти 16 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, пасха
Религия, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Пасха
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь
Рогов сообщил, что в Запорожскую область планируют доставить Благодатный огонь 16 апреля