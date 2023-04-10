https://ria.ru/20230410/ogon-1864262615.html

В Запорожскую область доставят Благодатный огонь

В Запорожскую область доставят Благодатный огонь - РИА Новости, 10.04.2023

В Запорожскую область доставят Благодатный огонь

Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:56

2023-04-10T14:56

2023-04-10T14:56

религия

в мире

запорожская область

владимир рогов

пасха

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Благодатный огонь планируется привезти 16 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html

запорожская область

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в мире, запорожская область, владимир рогов, пасха