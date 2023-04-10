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В Запорожскую область доставят Благодатный огонь - РИА Новости, 10.04.2023
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Религия
 
14:56 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ogon-1864262615.html
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь - РИА Новости, 10.04.2023
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь
Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:56
2023-04-10T14:56
религия
в мире
запорожская область
владимир рогов
пасха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Благодатный огонь планируется привезти 16 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230327/paskha-1784063287.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, пасха
Религия, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Пасха
В Запорожскую область доставят Благодатный огонь

Рогов сообщил, что в Запорожскую область планируют доставить Благодатный огонь 16 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБлагодатный огонь
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Благодатный огонь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Благодатный огонь доставят в Запорожскую область, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Благодатный огонь будет доставлен на освобожденную часть Запорожской области. Для всех верующих нашего края это очень важно и символично", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, Благодатный огонь планируется привезти 16 апреля, когда православные верующие отмечают Пасху.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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