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Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/obvineniya-1864338522.html
Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия
Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия - РИА Новости, 10.04.2023
Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия
Обвинения в адрес России в якобы получении оружия от других стран в нарушение резолюций СБ ООН голословны, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:46
2023-04-10T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
оон
сша
украина
китай
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ООН, 10 апр – РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы получении оружия от других стран в нарушение резолюций СБ ООН голословны, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее на заседании Совбеза зампостпреда США при ООН Роберт Вуд обвинил РФ в получении оружия от КНДР и намерении получить дополнительные поставки в нарушение резолюций СБ ООН. "Ничего, кроме рассуждений в духе highly likely, ни Киев, ни его покровители по этой теме так и не представили, так же как и существующие специализированные органы, созданные в поддержку профильного комитета Совета безопасности 1718 по КНДР, не нашли никаких оснований, способных подтвердить озвученные сегодня обвинения", - указал он. Тем не менее, ряд западных государств продолжает выдвигать их, добавил Небензя.
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в мире, россия, василий небензя, оон, сша, украина, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, США, Украина, Китай
Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия

Небензя назвал обвинения в получении Россией зарубежного оружия голословными

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 10 апр – РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы получении оружия от других стран в нарушение резолюций СБ ООН голословны, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее на заседании Совбеза зампостпреда США при ООН Роберт Вуд обвинил РФ в получении оружия от КНДР и намерении получить дополнительные поставки в нарушение резолюций СБ ООН.
«
"Обвинения об осуществляемых в Россию поставках продукции военного назначения в нарушение соответствующих резолюций Совета безопасности являются голословными, в отличие от конкретных случаев нарушения имеющихся договоренностей со стороны западных стран", - сказал Небензя.
"Ничего, кроме рассуждений в духе highly likely, ни Киев, ни его покровители по этой теме так и не представили, так же как и существующие специализированные органы, созданные в поддержку профильного комитета Совета безопасности 1718 по КНДР, не нашли никаких оснований, способных подтвердить озвученные сегодня обвинения", - указал он.
Тем не менее, ряд западных государств продолжает выдвигать их, добавил Небензя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяООНСШАУкраинаКитай
 
 
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