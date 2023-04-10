Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия
Небензя назвал обвинения в получении Россией зарубежного оружия голословными
© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 10 апр – РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы получении оружия от других стран в нарушение резолюций СБ ООН голословны, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее на заседании Совбеза зампостпреда США при ООН Роберт Вуд обвинил РФ в получении оружия от КНДР и намерении получить дополнительные поставки в нарушение резолюций СБ ООН.
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"Обвинения об осуществляемых в Россию поставках продукции военного назначения в нарушение соответствующих резолюций Совета безопасности являются голословными, в отличие от конкретных случаев нарушения имеющихся договоренностей со стороны западных стран", - сказал Небензя.
"Ничего, кроме рассуждений в духе highly likely, ни Киев, ни его покровители по этой теме так и не представили, так же как и существующие специализированные органы, созданные в поддержку профильного комитета Совета безопасности 1718 по КНДР, не нашли никаких оснований, способных подтвердить озвученные сегодня обвинения", - указал он.
Тем не менее, ряд западных государств продолжает выдвигать их, добавил Небензя.