https://ria.ru/20230410/obvineniya-1864338522.html

Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия

Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия - РИА Новости, 10.04.2023

Небензя прокомментировал обвинения в получении Россией зарубежного оружия

Обвинения в адрес России в якобы получении оружия от других стран в нарушение резолюций СБ ООН голословны, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:46

2023-04-10T19:46

2023-04-10T19:46

специальная военная операция на украине

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ООН, 10 апр – РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы получении оружия от других стран в нарушение резолюций СБ ООН голословны, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее на заседании Совбеза зампостпреда США при ООН Роберт Вуд обвинил РФ в получении оружия от КНДР и намерении получить дополнительные поставки в нарушение резолюций СБ ООН. "Ничего, кроме рассуждений в духе highly likely, ни Киев, ни его покровители по этой теме так и не представили, так же как и существующие специализированные органы, созданные в поддержку профильного комитета Совета безопасности 1718 по КНДР, не нашли никаких оснований, способных подтвердить озвученные сегодня обвинения", - указал он. Тем не менее, ряд западных государств продолжает выдвигать их, добавил Небензя.

https://ria.ru/20230405/postavki-1863259386.html

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в мире, россия, василий небензя, оон, сша, украина, китай