https://ria.ru/20230410/obstrel-1864347609.html
Украинские военные обстреляли Владимировку
Украинские военные обстреляли Владимировку - РИА Новости, 10.04.2023
Украинские военные обстреляли Владимировку
Украинские войска обстреляли Владимировку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:53
2023-04-10T20:53
2023-04-10T20:53
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Владимировку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сша, украина, сцкк, нато
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Украинские военные обстреляли Владимировку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили пять снарядов натовского калибра по Владимировке