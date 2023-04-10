https://ria.ru/20230410/obstrel-1864347609.html

Украинские военные обстреляли Владимировку

Украинские военные обстреляли Владимировку - РИА Новости, 10.04.2023

Украинские военные обстреляли Владимировку

Украинские войска обстреляли Владимировку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:53

2023-04-10T20:53

2023-04-10T20:53

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Владимировку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сша

украина

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в мире, донецкая народная республика, сша, украина, сцкк, нато