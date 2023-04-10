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Дегтярев поручил сдать "проблемный" дом в Николаевске-на-Амуре в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
07:11 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/nikolaevsk-na-amure-1864140568.html
Дегтярев поручил сдать "проблемный" дом в Николаевске-на-Амуре в 2024 году
Дегтярев поручил сдать "проблемный" дом в Николаевске-на-Амуре в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2023
Дегтярев поручил сдать "проблемный" дом в Николаевске-на-Амуре в 2024 году
"Проблемный" жилой дом для медицинских работников Николаевска-на-Амуре поручено сдать в сентябре следующего года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T07:11
2023-04-10T07:11
хабаровский край
николаевск-на-амуре
общество
михаил дегтярев
орлов
россия
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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. "Проблемный" жилой дом для медицинских работников Николаевска-на-Амуре поручено сдать в сентябре следующего года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона с рабочей поездкой посетил Николаевск-на-Амуре. Город с населением около 19 тысяч человек находится на расстоянии (по трассе) от краевого центра в более чем 900 километрах. "В следующем году 20 медиков получат комфортабельное жилье в новостройке по улице Орлова в Николаевске-на-Амуре. Объект находился в статусе проблемного. Пятиэтажку на 90 квартир планировалось сдать еще в 2018 году, но из-за банкротства застройщика площадка была заморожена. Мы приняли решение о его достройке... Настроил профильный блок сдать жилой дом к сентябрю 2024 года", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он отметил, что на текущий год определено финансирование на достройку - более 42 миллионов рублей, на 2024-й - еще 140 миллионов. Объект передан в муниципальную собственность. Соответствующие изменения внесены в краевую госпрограмму "О развитии жилищного строительства", благодаря чему долгострой включен в перечень краевой адресной инвестпрограммы на 2023-2025 годы. "Также решили, что 22 квартиры выделим детям-сиротам. В остальные переедут семьи, которые живут в аварийном фонде (признанного таковым до 1 января 2017 года)", - добавил глава региона. Кроме того, губернатор проинспектировал ход строительства лечебного корпуса ЦРБ, которое ведется за счет президентской субсидии по линии Минвостокразвития России. Объект обеспечен нужными объемами материалов и рабочей силы. Как уточняет правительство региона, в настоящее время на площадке трудится свыше 50 специалистов, занятых на внутренних работах. "Поручил стройблоку до конца года завершить все строительно-монтажные работы. А блоку здравоохранения – провести инвентаризацию медтехники: предусмотренное проектом западное оборудование заменить на отечественные аналоги или же на произведенное в дружественных странах", - сообщил Дегтярев после посещения объекта. В возводимом лечебном корпусе будут созданы не только все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям Николаевского района, но и для работы врачей и среднего медперсонала.
https://ria.ru/20230410/nikolaevsk-na-amure-1864139832.html
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николаевск-на-амуре, общество, михаил дегтярев, орлов, россия
Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре, Общество, Михаил Дегтярев, Орлов, Россия
Дегтярев поручил сдать "проблемный" дом в Николаевске-на-Амуре в 2024 году

Дегтярев поручил сдать "проблемный" дом для медиков в Николаевске-на-Амуре в 2024 году

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. "Проблемный" жилой дом для медицинских работников Николаевска-на-Амуре поручено сдать в сентябре следующего года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
Глава региона с рабочей поездкой посетил Николаевск-на-Амуре. Город с населением около 19 тысяч человек находится на расстоянии (по трассе) от краевого центра в более чем 900 километрах.
"В следующем году 20 медиков получат комфортабельное жилье в новостройке по улице Орлова в Николаевске-на-Амуре. Объект находился в статусе проблемного. Пятиэтажку на 90 квартир планировалось сдать еще в 2018 году, но из-за банкротства застройщика площадка была заморожена. Мы приняли решение о его достройке... Настроил профильный блок сдать жилой дом к сентябрю 2024 года", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что на текущий год определено финансирование на достройку - более 42 миллионов рублей, на 2024-й - еще 140 миллионов. Объект передан в муниципальную собственность. Соответствующие изменения внесены в краевую госпрограмму "О развитии жилищного строительства", благодаря чему долгострой включен в перечень краевой адресной инвестпрограммы на 2023-2025 годы.
"Также решили, что 22 квартиры выделим детям-сиротам. В остальные переедут семьи, которые живут в аварийном фонде (признанного таковым до 1 января 2017 года)", - добавил глава региона.
Кроме того, губернатор проинспектировал ход строительства лечебного корпуса ЦРБ, которое ведется за счет президентской субсидии по линии Минвостокразвития России. Объект обеспечен нужными объемами материалов и рабочей силы. Как уточняет правительство региона, в настоящее время на площадке трудится свыше 50 специалистов, занятых на внутренних работах.
"Поручил стройблоку до конца года завершить все строительно-монтажные работы. А блоку здравоохранения – провести инвентаризацию медтехники: предусмотренное проектом западное оборудование заменить на отечественные аналоги или же на произведенное в дружественных странах", - сообщил Дегтярев после посещения объекта.
В возводимом лечебном корпусе будут созданы не только все условия для оказания квалифицированной медицинской помощи жителям Николаевского района, но и для работы врачей и среднего медперсонала.
Город Николаевск-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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Хабаровский крайНиколаевск-на-АмуреОбществоМихаил ДегтяревОрловРоссия
 
 
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