В Николаевске-на-Амуре открылся первый в регионе центр культурного развития
В городе Николаевск-на-Амуре открылся первый в Хабаровском крае центр культурного развития
ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Первый в Хабаровском крае центр культурного развития открылся в Николаевске-на-Амуре, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"В Николаевске-на-Амуре провели церемонию открытия Центра культурного развития. Это первый подобный объект в Хабаровском крае, построенный по линии федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Цена вопроса - 340 миллионов рублей, из них 140 миллионов – из федерального бюджета", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
Теперь жителям Николаевского района доступны два кинозала, универсальные классы для кружков, зал для танцев и гимнастики, а также музейно-выставочное пространство. По уточнению правительства региона, в новом современном многофункциональном учреждении предусмотрено все необходимое, чтобы на высоком уровне организовать разнообразный досуг и процесс дополнительного образования. Центр способен ежедневно принимать 400 посетителей.
"Поэтому теперь реально расширить географию Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, включив в программу и Николаевск-на-Амуре", - отметил глава региона.
В субботу в Хабаровске губернатор дал старт ХII Международному музыкальному фестивалю под руководством Башмета. Вплоть по 13 апреля публику региона ждет насыщенная и разнообразная программа. Среди участников фестиваля-2023 лучшие российские музыканты и исполнители, дирижер из Эквадора Фредди Кадена, актер театра и кино Иван Добронравов, камерный ансамбль "Солисты Москвы" и другие артисты. В качестве солиста выступит молодой тромбонист из Комсомольска-на-Амуре Василий Прокопенко. В программе заявлены традиционные мастер-классы и концерт для детей.
Кроме Хабаровска фестивальную программу услышат жители Комсомольска-на-Амуре, концерты пройдут в Солнечном, Вяземском, Хабаровском районах и районе имени Лазо. По данным правительства региона, за годы проведения фестиваля музыканты дали около 80 концертов, которые посетили более 35 тысяч жителей и гостей края.