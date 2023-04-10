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В Николаевске-на-Амуре открылся первый в регионе центр культурного развития

В Николаевске-на-Амуре открылся первый в регионе центр культурного развития - РИА Новости, 10.04.2023

В Николаевске-на-Амуре открылся первый в регионе центр культурного развития

Первый в Хабаровском крае центр культурного развития открылся в Николаевске-на-Амуре, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:58

2023-04-10T06:58

2023-04-10T06:58

хабаровский край

михаил дегтярев

юрий башмет

солисты москвы

николаевск-на-амуре

хабаровский край

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 10 апр - РИА Новости. Первый в Хабаровском крае центр культурного развития открылся в Николаевске-на-Амуре, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "В Николаевске-на-Амуре провели церемонию открытия Центра культурного развития. Это первый подобный объект в Хабаровском крае, построенный по линии федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура". Цена вопроса - 340 миллионов рублей, из них 140 миллионов – из федерального бюджета", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.Теперь жителям Николаевского района доступны два кинозала, универсальные классы для кружков, зал для танцев и гимнастики, а также музейно-выставочное пространство. По уточнению правительства региона, в новом современном многофункциональном учреждении предусмотрено все необходимое, чтобы на высоком уровне организовать разнообразный досуг и процесс дополнительного образования. Центр способен ежедневно принимать 400 посетителей. "Поэтому теперь реально расширить географию Международного музыкального фестиваля под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, включив в программу и Николаевск-на-Амуре", - отметил глава региона. В субботу в Хабаровске губернатор дал старт ХII Международному музыкальному фестивалю под руководством Башмета. Вплоть по 13 апреля публику региона ждет насыщенная и разнообразная программа. Среди участников фестиваля-2023 лучшие российские музыканты и исполнители, дирижер из Эквадора Фредди Кадена, актер театра и кино Иван Добронравов, камерный ансамбль "Солисты Москвы" и другие артисты. В качестве солиста выступит молодой тромбонист из Комсомольска-на-Амуре Василий Прокопенко. В программе заявлены традиционные мастер-классы и концерт для детей. Кроме Хабаровска фестивальную программу услышат жители Комсомольска-на-Амуре, концерты пройдут в Солнечном, Вяземском, Хабаровском районах и районе имени Лазо. По данным правительства региона, за годы проведения фестиваля музыканты дали около 80 концертов, которые посетили более 35 тысяч жителей и гостей края.

https://ria.ru/20230331/shantary-1862012973.html

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михаил дегтярев, юрий башмет, солисты москвы, николаевск-на-амуре, хабаровский край, хабаровск