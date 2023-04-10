https://ria.ru/20230410/niderlandy-1864241302.html
СМИ сообщили о росте числа обанкротившихся компаний в Нидерландах
СМИ сообщили о росте числа обанкротившихся компаний в Нидерландах - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ сообщили о росте числа обанкротившихся компаний в Нидерландах
Количество обанкротившихся компаний в Нидерландах выросло более чем вдвое в первом квартале 2023 года, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:40
2023-04-10T13:40
2023-04-10T13:40
нидерланды
экономика
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Количество обанкротившихся компаний в Нидерландах выросло более чем вдвое в первом квартале 2023 года, сообщает портал NL Times. По данным сайта по отслеживанию тенденций банкротства в Нидерландах Faillissements Dossier, на которые ссылается портал, среди разорившихся в Нидерландах предприятий оказались в основном кафе, рестораны, розничные магазины и интернет-магазины. Так, с января по март обанкротилась 781 компания, в то время как за первые три месяца прошлого года это число было равно 506. Это представляет собой увеличение на 54,3%. Количество обанкротившихся кафе и ресторанов в первом квартале этого года почти утроилось и достигло 54. Ранее сообщалось, что в Нидерландах в сентябре 2022 года закрылось наибольшее количество компаний за последние два года. Причиной закрытия предприятий стала пандемия коронавируса и локдаун, а также финансовые проблемы, вызванные высокой инфляцией.
https://ria.ru/20230409/evropa-1863863340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, экономика
СМИ сообщили о росте числа обанкротившихся компаний в Нидерландах
NL Times: число обанкротившихся компаний в Нидерландах выросло более чем вдвое
ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости.
Количество обанкротившихся компаний в Нидерландах выросло более чем вдвое в первом квартале 2023 года, сообщает портал NL Times
.
По данным сайта по отслеживанию тенденций банкротства в Нидерландах
Faillissements Dossier, на которые ссылается портал, среди разорившихся в Нидерландах предприятий оказались в основном кафе, рестораны, розничные магазины и интернет-магазины.
Так, с января по март обанкротилась 781 компания, в то время как за первые три месяца прошлого года это число было равно 506. Это представляет собой увеличение на 54,3%. Количество обанкротившихся кафе и ресторанов в первом квартале этого года почти утроилось и достигло 54.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах в сентябре 2022 года закрылось наибольшее количество компаний за последние два года. Причиной закрытия предприятий стала пандемия коронавируса и локдаун, а также финансовые проблемы, вызванные высокой инфляцией.
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