https://ria.ru/20230410/nepogoda-1864139250.html

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 10.04.2023

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Оперативные службы в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:33

2023-04-10T06:33

2023-04-10T06:33

игорь кобзев

иркутская область

иркутский район

иркутск

происшествия

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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Оперативные службы в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В Иркутской области синоптики сообщили об ухудшении погоды. Прохождение циклона принесло на юг региона понижение температуры, снег, ветер. В ближайшие дни непогода затронет северную часть Приангарья. "В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 метра в секунду", - написал Кобзев в телеграм-канале. Он также отметил, что утром было ограничено движение для большегрузов на трассе "Байкал": из-за низкой видимости и сильных порывов ветра передвигаться по трассе было небезопасно. Порывами ветра локально было нарушено энергоснабжение в Усольском, Шелеховском, Иркутском районе, Ангарском городском округе и в нескольких округах Иркутска. Аварийные бригады направлены к местам отключений.

https://ria.ru/20230316/zemletryasenie-1858237009.html

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игорь кобзев, иркутская область, иркутский район, иркутск, происшествия