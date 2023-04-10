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В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 10.04.2023
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06:33 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/nepogoda-1864139250.html
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости, 10.04.2023
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды
Оперативные службы в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:33
2023-04-10T06:33
игорь кобзев
иркутская область
иркутский район
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Оперативные службы в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил губернатор Игорь Кобзев. В Иркутской области синоптики сообщили об ухудшении погоды. Прохождение циклона принесло на юг региона понижение температуры, снег, ветер. В ближайшие дни непогода затронет северную часть Приангарья. "В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 метра в секунду", - написал Кобзев в телеграм-канале. Он также отметил, что утром было ограничено движение для большегрузов на трассе "Байкал": из-за низкой видимости и сильных порывов ветра передвигаться по трассе было небезопасно. Порывами ветра локально было нарушено энергоснабжение в Усольском, Шелеховском, Иркутском районе, Ангарском городском округе и в нескольких округах Иркутска. Аварийные бригады направлены к местам отключений.
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игорь кобзев, иркутская область, иркутский район, иркутск, происшествия
Игорь Кобзев, Иркутская область, Иркутский район, Иркутск, Происшествия
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за сильного ветра и снега

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкЖилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Оперативные службы в Иркутской области переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
В Иркутской области синоптики сообщили об ухудшении погоды. Прохождение циклона принесло на юг региона понижение температуры, снег, ветер. В ближайшие дни непогода затронет северную часть Приангарья.
"В режим повышенной готовности перевели оперативные службы региона из-за непогоды. Снег с сильным порывистым ветром до 26 метра в секунду", - написал Кобзев в телеграм-канале.
Он также отметил, что утром было ограничено движение для большегрузов на трассе "Байкал": из-за низкой видимости и сильных порывов ветра передвигаться по трассе было небезопасно. Порывами ветра локально было нарушено энергоснабжение в Усольском, Шелеховском, Иркутском районе, Ангарском городском округе и в нескольких округах Иркутска. Аварийные бригады направлены к местам отключений.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Иркутской области произошло землетрясение
16 марта, 11:13
 
Игорь КобзевИркутская областьИркутский районИркутскПроисшествия
 
 
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