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Ученым удалось прочитать историю на рушниках - РИА Новости, 10.04.2023
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Наука
 
09:00 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/nauka-1863151740.html
Ученым удалось прочитать историю на рушниках
Ученым удалось прочитать историю на рушниках - РИА Новости, 10.04.2023
Ученым удалось прочитать историю на рушниках
Сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле" выяснили, как расшифровывать надписи на славянских рушниках XIX – середины XX века. Исследователи... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:00
2023-04-10T09:00
наука
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что не найдешь в учебнике
куликово поле (заповедник)
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общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле" выяснили, как расшифровывать надписи на славянских рушниках XIX – середины XX века. Исследователи утверждают, что им удалось раскрыть тайну зеркальных букв, некоторых слов и особенностей их написания, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника.Рушники – длинные домотканые полотнища с вышивкой, встречающиеся в обиходе во всех славянских культурах еще со времен язычества. Создание первых полотен историки связывают с появлением вышивки на Руси в VIII–IX веках. Они несут множество важных для представителей средневековой Руси значений, связанных с изменениями в их жизни. Рушник создавался и воспринимался как холст, на котором красной нитью изображалось будущее, настоящее и прошлое человека.Техники вышивания рисунка (крестом, гладью, тамбуром, росписью, косой стежкой и другие), символы и сюжеты на рушниках различались от уезда к уезду. Хозяйка дома вышивала рисунки, связанные с такими событиями, как рождение ребенка, встреча героев с поля битвы или свадьба, где каждому гостю вручали рушники "дарья", вышитые невестой. По рисунку на рушнике можно было узнать о том, кто устраивал празднество, или о том, кому предназначался подарок.Ни одна линия на нем не была проведена случайно, сообщила специалист экспозиционно-выставочного отдела государственного музея-заповедника "Куликово поле" Елена Гончарова. По ее словам, материалом для рушника чаще всего служила конопляная или льняная ткань длиной 3–5 м и шириной 35–40 см. Рисунок обычно занимал две трети полотна. Рушник окаймлялся кружевом, связанным крючком, часто в технике филейного вязания."Иногда вышивальщице приходилось за один день вышивать рушники-обыденки, которым приписывали защитные свойства от болезней, засухи или мора скота. Чтобы не привлечь злые силы, вышивальщицы работали только в светлое время суток. Соблюдали ряд правил: постились перед началом работы, вышивали только с чистыми помыслами. Старались, чтобы лицевая и изнаночная стороны были идентичными, так как "лицевая сторона – для людей, а изнаночная – для Бога". Божьим местом считалась и центральная часть полотенца, где не было вышивки: через нее, по поверью, приходит божий свет и сила", – рассказала она РИА Новости.Содержание рисунка определялось событием, к которому было приурочено создание рушника, а также его предназначением – задумывался ли рушник как украшение для избы или как подарок. Орнаменты на таких полотнах встречаются самые разные: в виде зверей, птиц или людей, а также растительные и геометрические. Наиболее часто встречается ромбический мотив – многозначный символ, который обозначал жилище молодой семьи, а также источник жизни и плодородия.В XIX веке рушник утратил свое сакральное значение и стал нести только эстетическую функцию. В это время его начали украшать различными надписями – пословицами, поговорками и даже текстами молитв."Часто у нас возникали сложности с прочтением слов. Потом мы поняли – дело в том, что мастерицы не воспринимали буквы как символы, несущие какой-то смысл. Для них это были всего лишь элементы орнамента", – отметила Елена Гончарова.По ее словам, неграмотные деревенские мастерицы нередко допускали ошибки при написании слов. Зеркально написанные буквы и странные сокращения слов встречались также из-за механического переноса орнамента или из-за неудобного расположения слова на полотне. В орнаментах также встречаются слова с добавленными бессмысленными слогами или обрывающиеся на середине. Это могло быть связано с требованиями по количеству знаков для красоты будущего узора.Но надписи вышивались на рушниках XIX века не только для украшения: на полотно наносились дата и место его изготовления и имя мастера или хозяина вещи. Многие тексты, нанесенные на рушники, несут черты местных наречий, диалектов и говоров и отражают именно фонетические, а не орфографические нормы, отмечает исследователь."Мы исследовали коллекцию рушников Тульской, Рязанской, Калужской областей из собрания музея-заповедника "Куликово поле". Самая старая надпись датирована 1870 годом. Тогда деревенские мастерицы вовсю подражали городским барышням, обученным письму. Некоторые из вышивальщиц уже были знакомы с буквами, однако записывали слово так, как оно слышится, пренебрегая грамматическими нормами. Именно поэтому наша коллекция служит еще и лингвистическим памятником: в ней отражен колорит южнорусского, тульского говора", – рассказала Елена Гончарова.Большая экспозиция традиционных рушников Тульского края из коллекции государственного музея-заповедника "Куликово поле" будет представлена на выставке "Читайте рушники!", которая открывается 29 апреля в филиале музея-заповедника, Музее купеческого быта в поселке Епифань Тульской области.
https://ria.ru/20230123/muzey-1846559609.html
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РИА Новости
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социальный навигатор, что не найдешь в учебнике, куликово поле (заповедник), тульская область, что посмотреть , общество
Наука, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике, Куликово поле (заповедник), Тульская область, что посмотреть , Общество

Ученым удалось прочитать историю на рушниках

© Фото : Роман СолоповРушник к возвращению с поля битвы
Рушник к возвращению с поля битвы - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Роман Солопов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники государственного музея-заповедника "Куликово поле" выяснили, как расшифровывать надписи на славянских рушниках XIX – середины XX века. Исследователи утверждают, что им удалось раскрыть тайну зеркальных букв, некоторых слов и особенностей их написания, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея-заповедника.
Рушники – длинные домотканые полотнища с вышивкой, встречающиеся в обиходе во всех славянских культурах еще со времен язычества. Создание первых полотен историки связывают с появлением вышивки на Руси в VIII–IX веках. Они несут множество важных для представителей средневековой Руси значений, связанных с изменениями в их жизни. Рушник создавался и воспринимался как холст, на котором красной нитью изображалось будущее, настоящее и прошлое человека.
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Техники вышивания рисунка (крестом, гладью, тамбуром, росписью, косой стежкой и другие), символы и сюжеты на рушниках различались от уезда к уезду. Хозяйка дома вышивала рисунки, связанные с такими событиями, как рождение ребенка, встреча героев с поля битвы или свадьба, где каждому гостю вручали рушники "дарья", вышитые невестой. По рисунку на рушнике можно было узнать о том, кто устраивал празднество, или о том, кому предназначался подарок.
Ни одна линия на нем не была проведена случайно, сообщила специалист экспозиционно-выставочного отдела государственного музея-заповедника "Куликово поле" Елена Гончарова. По ее словам, материалом для рушника чаще всего служила конопляная или льняная ткань длиной 3–5 м и шириной 35–40 см. Рисунок обычно занимал две трети полотна. Рушник окаймлялся кружевом, связанным крючком, часто в технике филейного вязания.
© Фото : Роман СолоповРушник
Рушник
Рушник
© Фото : Роман Солопов
1 из 3
© Фото : Роман СолоповРушник с картами
Рушник с картами
Рушник с картами
© Фото : Роман Солопов
2 из 3
© Фото : Роман СолоповРушник с поговоркой
Рушник с поговоркой
Рушник с поговоркой
© Фото : Роман Солопов
3 из 3
Рушник
© Фото : Роман Солопов
1 из 3
Рушник с картами
© Фото : Роман Солопов
2 из 3
Рушник с поговоркой
© Фото : Роман Солопов
3 из 3
"Иногда вышивальщице приходилось за один день вышивать рушники-обыденки, которым приписывали защитные свойства от болезней, засухи или мора скота. Чтобы не привлечь злые силы, вышивальщицы работали только в светлое время суток. Соблюдали ряд правил: постились перед началом работы, вышивали только с чистыми помыслами. Старались, чтобы лицевая и изнаночная стороны были идентичными, так как "лицевая сторона – для людей, а изнаночная – для Бога". Божьим местом считалась и центральная часть полотенца, где не было вышивки: через нее, по поверью, приходит божий свет и сила", – рассказала она РИА Новости.
Содержание рисунка определялось событием, к которому было приурочено создание рушника, а также его предназначением – задумывался ли рушник как украшение для избы или как подарок. Орнаменты на таких полотнах встречаются самые разные: в виде зверей, птиц или людей, а также растительные и геометрические. Наиболее часто встречается ромбический мотив – многозначный символ, который обозначал жилище молодой семьи, а также источник жизни и плодородия.
В XIX веке рушник утратил свое сакральное значение и стал нести только эстетическую функцию. В это время его начали украшать различными надписями – пословицами, поговорками и даже текстами молитв.
© Фото : Роман СолоповСвадебный рушник
Свадебный рушник
Свадебный рушник
© Фото : Роман Солопов
1 из 4
© Фото : Роман Солопов

Рушник с датой изготовления

Рушник-с-датой-изготовления

Рушник с датой изготовления

© Фото : Роман Солопов
2 из 4
© Фото : Роман СолоповФрагмент свадебного рушника
Фрагмент свадебного рушника
Фрагмент свадебного рушника
© Фото : Роман Солопов
3 из 4
© Фото : Роман СолоповСвадебный рушник
Свадебный рушник
Свадебный рушник
© Фото : Роман Солопов
4 из 4
Свадебный рушник
© Фото : Роман Солопов
1 из 4

Рушник с датой изготовления

© Фото : Роман Солопов
2 из 4
Фрагмент свадебного рушника
© Фото : Роман Солопов
3 из 4
Свадебный рушник
© Фото : Роман Солопов
4 из 4
"Часто у нас возникали сложности с прочтением слов. Потом мы поняли – дело в том, что мастерицы не воспринимали буквы как символы, несущие какой-то смысл. Для них это были всего лишь элементы орнамента", – отметила Елена Гончарова.
По ее словам, неграмотные деревенские мастерицы нередко допускали ошибки при написании слов. Зеркально написанные буквы и странные сокращения слов встречались также из-за механического переноса орнамента или из-за неудобного расположения слова на полотне. В орнаментах также встречаются слова с добавленными бессмысленными слогами или обрывающиеся на середине. Это могло быть связано с требованиями по количеству знаков для красоты будущего узора.
Но надписи вышивались на рушниках XIX века не только для украшения: на полотно наносились дата и место его изготовления и имя мастера или хозяина вещи. Многие тексты, нанесенные на рушники, несут черты местных наречий, диалектов и говоров и отражают именно фонетические, а не орфографические нормы, отмечает исследователь.
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"Мы исследовали коллекцию рушников Тульской, Рязанской, Калужской областей из собрания музея-заповедника "Куликово поле". Самая старая надпись датирована 1870 годом. Тогда деревенские мастерицы вовсю подражали городским барышням, обученным письму. Некоторые из вышивальщиц уже были знакомы с буквами, однако записывали слово так, как оно слышится, пренебрегая грамматическими нормами. Именно поэтому наша коллекция служит еще и лингвистическим памятником: в ней отражен колорит южнорусского, тульского говора", – рассказала Елена Гончарова.
Большая экспозиция традиционных рушников Тульского края из коллекции государственного музея-заповедника "Куликово поле" будет представлена на выставке "Читайте рушники!", которая открывается 29 апреля в филиале музея-заповедника, Музее купеческого быта в поселке Епифань Тульской области.
 
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