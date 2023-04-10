https://ria.ru/20230410/nasekomye-1864246073.html

На природных территориях Москвы проснулись насекомые

На природных территориях Москвы проснулись насекомые - РИА Новости, 10.04.2023

На природных территориях Москвы проснулись насекомые

Насекомые проснулись на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды". РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T13:59

2023-04-10T13:59

2023-04-10T13:59

хорошие новости

москва

мосприрода

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Насекомые проснулись на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды". "С приходом весны на природных территориях уже можно встретить насекомых, грациозно порхающих или деловито снующих по своим делам после зимней спячки. Порядка 200 видов московских насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что насекомым непросто жить в огромном мегаполисе, но на природных территориях столицы большинство из них находит все необходимые условия для жизни и поддержания стабильной численности. На природных территориях столицы можно встретить порядка 3 000 видов беспозвоночных животных, большинство которых – насекомые. Среди них есть и редкие: порядка 200 видов насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы. "Первыми из насекомых весной появились бабочки-крапивницы и некоторые виды жуков. Например, на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" отмечались вылеты бабочек-крапивниц и мух. В природно-историческом парке "Москворецкий", в Кировской пойме, замечены бабочки – многоцветница, весенница берёзовая. Веснянки были замечены в природном заказнике "Долина реки Сетунь", бабочки-крапивницы также появились в заказниках "Долгие пруды" и "Алтуфьевский"", - говорится в сообщении. Сообщается, что специалисты Мосприроды отмечают, что вскоре природные территории заполонят бабочки-лимонницы, муравьи, клопы-землекопы и другие насекомые.

https://ria.ru/20230410/tushkanchiki-1864155393.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, мосприрода