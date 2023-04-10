https://ria.ru/20230410/nasekomye-1864246073.html
На природных территориях Москвы проснулись насекомые
На природных территориях Москвы проснулись насекомые - РИА Новости, 10.04.2023
На природных территориях Москвы проснулись насекомые
Насекомые проснулись на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T13:59
2023-04-10T13:59
2023-04-10T13:59
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Насекомые проснулись на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды". "С приходом весны на природных территориях уже можно встретить насекомых, грациозно порхающих или деловито снующих по своим делам после зимней спячки. Порядка 200 видов московских насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что насекомым непросто жить в огромном мегаполисе, но на природных территориях столицы большинство из них находит все необходимые условия для жизни и поддержания стабильной численности. На природных территориях столицы можно встретить порядка 3 000 видов беспозвоночных животных, большинство которых – насекомые. Среди них есть и редкие: порядка 200 видов насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы. "Первыми из насекомых весной появились бабочки-крапивницы и некоторые виды жуков. Например, на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" отмечались вылеты бабочек-крапивниц и мух. В природно-историческом парке "Москворецкий", в Кировской пойме, замечены бабочки – многоцветница, весенница берёзовая. Веснянки были замечены в природном заказнике "Долина реки Сетунь", бабочки-крапивницы также появились в заказниках "Долгие пруды" и "Алтуфьевский"", - говорится в сообщении. Сообщается, что специалисты Мосприроды отмечают, что вскоре природные территории заполонят бабочки-лимонницы, муравьи, клопы-землекопы и другие насекомые.
https://ria.ru/20230410/tushkanchiki-1864155393.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, мосприрода
Хорошие новости, Москва, Мосприрода
На природных территориях Москвы проснулись насекомые
На природных территориях Москвы проснулись насекомые после зимней спячки
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Насекомые проснулись на природных территориях Москвы, сообщается в телеграм-канале "Мосприроды
".
"С приходом весны на природных территориях уже можно встретить насекомых, грациозно порхающих или деловито снующих по своим делам после зимней спячки. Порядка 200 видов московских насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что насекомым непросто жить в огромном мегаполисе, но на природных территориях столицы большинство из них находит все необходимые условия для жизни и поддержания стабильной численности. На природных территориях столицы можно встретить порядка 3 000 видов беспозвоночных животных, большинство которых – насекомые. Среди них есть и редкие: порядка 200 видов насекомых находятся под охраной и занесены в Красную книгу Москвы.
"Первыми из насекомых весной появились бабочки-крапивницы и некоторые виды жуков. Например, на территории природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" отмечались вылеты бабочек-крапивниц и мух. В природно-историческом парке "Москворецкий", в Кировской пойме, замечены бабочки – многоцветница, весенница берёзовая. Веснянки были замечены в природном заказнике "Долина реки Сетунь", бабочки-крапивницы также появились в заказниках "Долгие пруды" и "Алтуфьевский"", - говорится в сообщении.
Сообщается, что специалисты Мосприроды отмечают, что вскоре природные территории заполонят бабочки-лимонницы, муравьи, клопы-землекопы и другие насекомые.
В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись тушканчики