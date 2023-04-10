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СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года - РИА Новости, 10.04.2023
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09:18 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/nalog-1864151682.html
СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года
СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года - РИА Новости, 10.04.2023
СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года
Минфин рассматривает возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:18
2023-04-10T09:18
экономика
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минфин рассматривает возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.По информации журналистов, увеличение НДПИ на уголь может произойти в четвертом квартале этого года. При этом введение экспортных пошлин на этот ресурс ведомством не рассматривается.В издании отметили, что российские власти уже несколько раз увеличивали налоговую нагрузку на горно-металлургическую промышленность, в том числе и на добычу угля, в результате чего поступления налогов от угольной отрасли в 2022 году увеличились в два раза, до 360 миллиардов рублей.
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экономика, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России)
СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года

"Ъ": Минфин рассматривает увеличение НДПИ на уголь в последнем квартале 2023 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота экскаватора на складе угля
Работа экскаватора на складе угля - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа экскаватора на складе угля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минфин рассматривает возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации журналистов, увеличение НДПИ на уголь может произойти в четвертом квартале этого года. При этом введение экспортных пошлин на этот ресурс ведомством не рассматривается.
«
"Мы продолжаем мониторить ситуацию в угольной отрасли. Если первый квартал будет с хорошими финансовыми результатами, будем предлагать повышенный НДПИ на четвертый квартал, а не введение экспортных пошлин", — пояснила пресс-служба Минфина.
В издании отметили, что российские власти уже несколько раз увеличивали налоговую нагрузку на горно-металлургическую промышленность, в том числе и на добычу угля, в результате чего поступления налогов от угольной отрасли в 2022 году увеличились в два раза, до 360 миллиардов рублей.
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