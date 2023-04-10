https://ria.ru/20230410/nalog-1864151682.html

СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года

СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года - РИА Новости, 10.04.2023

СМИ: Минфин может увеличить важный налог к концу 2023 года

Минфин рассматривает возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых, сообщает... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:18

2023-04-10T09:18

2023-04-10T09:18

экономика

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Минфин рассматривает возможность увеличения фискальной нагрузки на угольную промышленность за счет роста налога на добычу полезных ископаемых, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.По информации журналистов, увеличение НДПИ на уголь может произойти в четвертом квартале этого года. При этом введение экспортных пошлин на этот ресурс ведомством не рассматривается.В издании отметили, что российские власти уже несколько раз увеличивали налоговую нагрузку на горно-металлургическую промышленность, в том числе и на добычу угля, в результате чего поступления налогов от угольной отрасли в 2022 году увеличились в два раза, до 360 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230303/ugol-1855568256.html

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии)