https://ria.ru/20230410/moskva-1864151798.html

В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов

В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов - РИА Новости, 10.04.2023

В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T09:18

2023-04-10T09:18

2023-04-10T09:18

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах. В них проведут косметический ремонт", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. "В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы. Во время ремонта убирают в специальные короба электрическую проводку, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупредят заранее, соответствующая информация будет размещена на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20230331/remont-1862028989.html

https://ria.ru/20230324/kapremont-1860413907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве