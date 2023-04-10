https://ria.ru/20230410/moskva-1864151798.html
В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов
В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов - РИА Новости, 10.04.2023
В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:18
2023-04-10T09:18
2023-04-10T09:18
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах. В них проведут косметический ремонт", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. "В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы. Во время ремонта убирают в специальные короба электрическую проводку, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупредят заранее, соответствующая информация будет размещена на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20230331/remont-1862028989.html
https://ria.ru/20230324/kapremont-1860413907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
В Москве в 2023 году отремонтируют около 14 тысяч подъездов жилых домов
Заммэра Бирюков: в Москве в 2023 году отремонтируют почти 14 тысяч подъездов жилых домов
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут текущий ремонт почти 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию подъездов жилых домов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, в этом году запланированы работы в более чем 14 тысячах подъездах. В них проведут косметический ремонт", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов.
"В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. При необходимости проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительные приборы. Во время ремонта убирают в специальные короба электрическую проводку, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупредят заранее, соответствующая информация будет размещена на информационных стендах и в местах общего пользования.
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