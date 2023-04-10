Ефимов: индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой ОЭЗ Москвы
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", общая площадь ОЭЗ достигла 260 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Минэкономразвития поддержало предложение правительства Москвы об увеличении площади столичной ОЭЗ. Теперь новые территории в промышленной зоне "Руднево" площадью около 36,5 гектара включены в границы ОЭЗ. На новых площадях только на первом этапе, до 2026 года, реализуют не менее 14 инновационных проектов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ранее Москва совместно с Минэкономразвития приняли решение о создании на базе парка "Руднево" федерального центра беспилотных авиационных систем, резиденты которого займутся разработкой и производством беспилотников различного назначения. Вблизи индустриального парка предусмотрено создание полигона для испытаний БПЛА.
По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, помимо создателей беспилотников, в "Руднево" будут работать производители инженерного оборудования, композитных материалов, медицинских изделий и электрооборудования. Предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ, что даст им существенные налоговые льготы.