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Ефимов: индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 10.04.2023
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09:10 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/moskva-1864149988.html
Ефимов: индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой ОЭЗ Москвы
Ефимов: индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 10.04.2023
Ефимов: индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой ОЭЗ Москвы
Индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", общая площадь ОЭЗ достигла 260 гектаров, сообщил... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T09:10
2023-04-10T09:10
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", общая площадь ОЭЗ достигла 260 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Минэкономразвития поддержало предложение правительства Москвы об увеличении площади столичной ОЭЗ. Теперь новые территории в промышленной зоне "Руднево" площадью около 36,5 гектара включены в границы ОЭЗ. На новых площадях только на первом этапе, до 2026 года, реализуют не менее 14 инновационных проектов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ранее Москва совместно с Минэкономразвития приняли решение о создании на базе парка "Руднево" федерального центра беспилотных авиационных систем, резиденты которого займутся разработкой и производством беспилотников различного назначения. Вблизи индустриального парка предусмотрено создание полигона для испытаний БПЛА.По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, помимо создателей беспилотников, в "Руднево" будут работать производители инженерного оборудования, композитных материалов, медицинских изделий и электрооборудования. Предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ, что даст им существенные налоговые льготы.
https://ria.ru/20230330/moskva-1861761317.html
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Ефимов: индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой ОЭЗ Москвы

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Индустриальный парк "Руднево" стал шестой площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", общая площадь ОЭЗ достигла 260 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Минэкономразвития поддержало предложение правительства Москвы об увеличении площади столичной ОЭЗ. Теперь новые территории в промышленной зоне "Руднево" площадью около 36,5 гектара включены в границы ОЭЗ. На новых площадях только на первом этапе, до 2026 года, реализуют не менее 14 инновационных проектов", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Овчинский: компания из ОЭЗ Москвы начала выпуск оборудования отбора проб
30 марта, 10:17
Ранее Москва совместно с Минэкономразвития приняли решение о создании на базе парка "Руднево" федерального центра беспилотных авиационных систем, резиденты которого займутся разработкой и производством беспилотников различного назначения. Вблизи индустриального парка предусмотрено создание полигона для испытаний БПЛА.
По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, помимо создателей беспилотников, в "Руднево" будут работать производители инженерного оборудования, композитных материалов, медицинских изделий и электрооборудования. Предприятия смогут получить статус резидента ОЭЗ, что даст им существенные налоговые льготы.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы представил новые наборы для обучения
28 марта, 08:20
 
ЭкономикаМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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