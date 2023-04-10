https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами - РИА Новости, 10.04.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами
Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:20
2023-04-10T06:20
2023-04-10T08:47
россия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847641968_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c944840112cb56e4179a127bd8329bb7.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.При этом, если раньше хакеры для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они начали используют SEO-продвижение, "отравляя" поисковую выдачу.Мошенники добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров. Кроме того, они оплатили контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи, рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин. При этом с фейковых сайтов, имитирующих ресурсы для бухгалтеров, можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.В результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа. Вирус незаметно собирает информацию о системе (язык, часовой пояс, используемые антивирусы), после чего устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.Ранее в Bi.Zone рассказали РИА Новости, что хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп.
https://ria.ru/20230309/moshenniki-1856863610.html
https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847641968_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_63203ae3138154574bc5cf3ad0013708.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами
Bi.Zone: хакеры в России начали покупать рекламу, чтобы "зацепить" жертв в поисковиках
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
«
"Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров", — рассказали в компании.
При этом, если раньше хакеры для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они начали используют SEO-продвижение, "отравляя" поисковую выдачу.
Мошенники добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров. Кроме того, они оплатили контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи, рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.
Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца
При этом с фейковых сайтов, имитирующих ресурсы для бухгалтеров, можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.
В результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа. Вирус незаметно собирает информацию о системе (язык, часовой пояс, используемые антивирусы), после чего устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.
Ранее в Bi.Zone рассказали РИА Новости, что хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп.
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке