Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 10.04.2023 (обновлено: 08:47 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами - РИА Новости, 10.04.2023
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами
Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:20
2023-04-10T08:47
россия
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847641968_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c944840112cb56e4179a127bd8329bb7.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.При этом, если раньше хакеры для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они начали используют SEO-продвижение, "отравляя" поисковую выдачу.Мошенники добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров. Кроме того, они оплатили контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи, рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин. При этом с фейковых сайтов, имитирующих ресурсы для бухгалтеров, можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.В результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа. Вирус незаметно собирает информацию о системе (язык, часовой пояс, используемые антивирусы), после чего устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.Ранее в Bi.Zone рассказали РИА Новости, что хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп.
https://ria.ru/20230309/moshenniki-1856863610.html
https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847641968_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_63203ae3138154574bc5cf3ad0013708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мошенничество
Россия, Мошенничество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами

Bi.Zone: хакеры в России начали покупать рекламу, чтобы "зацепить" жертв в поисковиках

© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
«
"Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров", — рассказали в компании.
При этом, если раньше хакеры для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они начали используют SEO-продвижение, "отравляя" поисковую выдачу.
Мошенники добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров. Кроме того, они оплатили контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи, рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин.
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Кубанские мошенники похитили 740 тысяч рублей, выдав себя за британца
9 марта, 19:42
При этом с фейковых сайтов, имитирующих ресурсы для бухгалтеров, можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.
В результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа. Вирус незаметно собирает информацию о системе (язык, часовой пояс, используемые антивирусы), после чего устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.
Ранее в Bi.Zone рассказали РИА Новости, что хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп.
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Москве телефонные мошенники убедили мужчину устроить стрельбу в банке
28 марта, 18:00
 
РоссияМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала