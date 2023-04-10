https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами - РИА Новости, 10.04.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества, придуманной хакерами

Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:20

2023-04-10T06:20

2023-04-10T08:47

россия

мошенничество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мошенники для кражи денег у российских компаний начали создавать подставные ресурсы для бухгалтеров, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.При этом, если раньше хакеры для взлома компьютеров использовали фишинговые письма, то теперь они начали используют SEO-продвижение, "отравляя" поисковую выдачу.Мошенники добавляют на созданные ими сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в поисковых запросах бухгалтеров. Кроме того, они оплатили контекстную рекламу, чтобы эти ресурсы попадали на первую страницу поисковой выдачи, рассказал руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин. При этом с фейковых сайтов, имитирующих ресурсы для бухгалтеров, можно загрузить, например, шаблоны документов. Жертва скачивает файл, причем не с самого сайта, а с файлообменника популярных мессенджеров.В результате в компьютере оказывается архив, после открытия которого загружается вредоносная программа. Вирус незаметно собирает информацию о системе (язык, часовой пояс, используемые антивирусы), после чего устанавливает троянскую программу и выводит деньги со счетов фирмы.Ранее в Bi.Zone рассказали РИА Новости, что хакеры стали чаще проводить атаки с помощью программ-шифровальщиков с целью вывода из строя компьютерных систем в России без возможности восстановления даже за выкуп.

https://ria.ru/20230309/moshenniki-1856863610.html

https://ria.ru/20230328/strelba-1861329959.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мошенничество