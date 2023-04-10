https://ria.ru/20230410/moravetskiy-1864284190.html

Премьер Польши планирует переговоры с американскими производителями оружия

Премьер Польши планирует переговоры с американскими производителями оружия - РИА Новости, 10.04.2023

Премьер Польши планирует переговоры с американскими производителями оружия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направится в понедельник в США, чтобы провести переговоры в Белом доме и с представителями ведущих американских... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:00

2023-04-10T16:00

2023-04-10T16:00

в мире

польша

матеуш моравецкий

сша

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ВАРШАВА, 10 апр – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направится в понедельник в США, чтобы провести переговоры в Белом доме и с представителями ведущих американских производителей вооружения, сообщила канцелярия главы польского правительства. "С 11 по 13 апреля 2023 года премьер-министр Матеуш Моравецкий будет находиться в Соединенных Штатах Америки. Визит будет охватывать несколько важных моментов. Среди них намечены переговоры в Белом доме, встреча с представителями ведущих компаний американского оборонного сектора и участие в дебатах в штаб-квартире Международного валютного фонда. Основными темами визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши. Также будут затронуты вопросы сотрудничества в энергетическом секторе", - говорится в сообщении. Уточняется, что визит Моравецкого в Вашингтон начнется со встречи в Белом доме с вице-президентом США Камалой Харрис. Следующим пунктом визита польского премьера станут встречи с представителями американской оборонной промышленности. "Технологии, которые разрабатываются американскими военными субъектами, являются одними из самых современных в мире. Польша в 2023 году выделит 4% ВВП на расширение и модернизацию польских вооруженных сил. Мы инвестируем в нашу оружейную промышленность, в польские заводы. Мы получаем новые заказы из европейских стран, а также с других континентов. Мы также заказываем военную технику у наших американских союзников. Одними из ключевых закупок для наших военных являются американские танки M1 Abrams и истребители F-35", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства Польши. Глава польского правительства также примет участие в панельной дискуссии в Международном валютном фонде. "Темой обсуждения будет состояние мировой экономики, а также риски и проблемы, стоящие перед нами в этой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230222/polsha-1853822720.html

https://ria.ru/20230321/garnizon-1859516245.html

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в мире, польша, матеуш моравецкий, сша