https://ria.ru/20230410/mobilizovannyy-1864137675.html

Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом

Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом - РИА Новости, 10.04.2023

Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом

Российский военнослужащий, попавший в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, рассказал РИА Новости, что отказался уезжать... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T05:12

2023-04-10T05:12

2023-04-10T05:12

специальная военная операция на украине

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий, попавший в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, рассказал РИА Новости, что отказался уезжать домой из-за младшего брата, несмотря на то что у него самого трое детей. "Я мог уехать домой по причине того, что у меня трое детей. Но я отказался", - рассказал боец. Он объяснил, что призывали его вместе с братом, за которым, как он говорит, мама попросила "присмотреть". "Призвались вместе с младшим братом. А мне мать сказала за ним присмотреть. Так что я отказался ехать. Решил вместе с ним. Вместе пришли, вместе с победой вернемся", - добавил он.

https://ria.ru/20230317/giatsint-1858473168.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире