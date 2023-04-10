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Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/mobilizovannyy-1864137675.html
Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом
Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом - РИА Новости, 10.04.2023
Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом
Российский военнослужащий, попавший в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, рассказал РИА Новости, что отказался уезжать... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T05:12
2023-04-10T05:12
специальная военная операция на украине
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий, попавший в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, рассказал РИА Новости, что отказался уезжать домой из-за младшего брата, несмотря на то что у него самого трое детей. "Я мог уехать домой по причине того, что у меня трое детей. Но я отказался", - рассказал боец. Он объяснил, что призывали его вместе с братом, за которым, как он говорит, мама попросила "присмотреть". "Призвались вместе с младшим братом. А мне мать сказала за ним присмотреть. Так что я отказался ехать. Решил вместе с ним. Вместе пришли, вместе с победой вернемся", - добавил он.
https://ria.ru/20230317/giatsint-1858473168.html
РИА Новости
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Мобилизованный остался в зоне СВО присматривать за младшим братом

Мобилизованный рассказал, что остался в зоне СВО для присмотра за младшим братом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Российский военнослужащий, попавший в зону проведения специальной военной операции в рамках частичной мобилизации, рассказал РИА Новости, что отказался уезжать домой из-за младшего брата, несмотря на то что у него самого трое детей.
"Я мог уехать домой по причине того, что у меня трое детей. Но я отказался", - рассказал боец.
Он объяснил, что призывали его вместе с братом, за которым, как он говорит, мама попросила "присмотреть".
"Призвались вместе с младшим братом. А мне мать сказала за ним присмотреть. Так что я отказался ехать. Решил вместе с ним. Вместе пришли, вместе с победой вернемся", - добавил он.
Артиллеристы поддержали пехоту огнем из Гиацинтов - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты, поддержав их огнем
17 марта, 05:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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