https://ria.ru/20230410/mobilizovannye-1864261163.html

Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск

Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск - РИА Новости, 10.04.2023

Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T14:52

2023-04-10T14:52

2023-04-10T14:52

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

сво

спецоперация

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МАЙКОП, 10 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать оперативно оказывать помощь им и их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В ходе беседы глава Адыгеи обсудил с бойцами, призванными из республики на службу по мобилизации, вопросы социальной поддержки их семей и исполнения властями своих обязательств."Перед нами стоят задачи по обеспечению военнослужащих и членов их семей всем необходимым. Для вас – ребят, находящихся на передовой, дополнительно закупается всё необходимое для выполнения боевых задач, сохранения вашей жизни и здоровья. Вместе с тем нам также важно, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались, чтобы им своевременно и в полном объеме оказывалась соответствующая социально-бытовая помощь", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.Глава Адыгеи отметил, что исполнение всех заявок военнослужащих находится под его личным контролем, соответствующие службы в круглосуточном режиме оперативно решают все возникающие вопросы.

https://ria.ru/20230322/pomosch-1859898155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, республика адыгея, сво, спецоперация