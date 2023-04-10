https://ria.ru/20230410/mobilizovannye-1864261163.html
Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск
Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск - РИА Новости, 10.04.2023
Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:52
2023-04-10T14:52
2023-04-10T14:52
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864258662_0:187:1800:1200_1920x0_80_0_0_d4d70ebbe58dea21f9ba84dcb0c4ff15.jpg
МАЙКОП, 10 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать оперативно оказывать помощь им и их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В ходе беседы глава Адыгеи обсудил с бойцами, призванными из республики на службу по мобилизации, вопросы социальной поддержки их семей и исполнения властями своих обязательств."Перед нами стоят задачи по обеспечению военнослужащих и членов их семей всем необходимым. Для вас – ребят, находящихся на передовой, дополнительно закупается всё необходимое для выполнения боевых задач, сохранения вашей жизни и здоровья. Вместе с тем нам также важно, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались, чтобы им своевременно и в полном объеме оказывалась соответствующая социально-бытовая помощь", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.Глава Адыгеи отметил, что исполнение всех заявок военнослужащих находится под его личным контролем, соответствующие службы в круглосуточном режиме оперативно решают все возникающие вопросы.
https://ria.ru/20230322/pomosch-1859898155.html
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864258662_184:0:1784:1200_1920x0_80_0_0_2e38e8c089a924ea952c03f81ecc7a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, республика адыгея, сво, спецоперация
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО, Спецоперация
МАЙКОП, 10 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать оперативно оказывать помощь им и их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В ходе беседы глава Адыгеи обсудил с бойцами, призванными из республики на службу по мобилизации, вопросы социальной поддержки их семей и исполнения властями своих обязательств.
"Перед нами стоят задачи по обеспечению военнослужащих и членов их семей всем необходимым. Для вас – ребят, находящихся на передовой, дополнительно закупается всё необходимое для выполнения боевых задач, сохранения вашей жизни и здоровья. Вместе с тем нам также важно, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались, чтобы им своевременно и в полном объеме оказывалась соответствующая социально-бытовая помощь", - приводит пресс-служба слова Кумпилова
, сказанные в ходе встречи.
Глава Адыгеи отметил, что исполнение всех заявок военнослужащих находится под его личным контролем, соответствующие службы в круглосуточном режиме оперативно решают все возникающие вопросы.
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям