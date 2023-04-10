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Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск - РИА Новости, 10.04.2023
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Республика Адыгея
 
14:52 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/mobilizovannye-1864261163.html
Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск
Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск - РИА Новости, 10.04.2023
Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:52
2023-04-10T14:52
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
сво
спецоперация
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МАЙКОП, 10 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать оперативно оказывать помощь им и их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В ходе беседы глава Адыгеи обсудил с бойцами, призванными из республики на службу по мобилизации, вопросы социальной поддержки их семей и исполнения властями своих обязательств."Перед нами стоят задачи по обеспечению военнослужащих и членов их семей всем необходимым. Для вас – ребят, находящихся на передовой, дополнительно закупается всё необходимое для выполнения боевых задач, сохранения вашей жизни и здоровья. Вместе с тем нам также важно, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались, чтобы им своевременно и в полном объеме оказывалась соответствующая социально-бытовая помощь", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.Глава Адыгеи отметил, что исполнение всех заявок военнослужащих находится под его личным контролем, соответствующие службы в круглосуточном режиме оперативно решают все возникающие вопросы.
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мурат кумпилов, республика адыгея, сво, спецоперация
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, СВО, Спецоперация

Глава Адыгеи встретился с участниками СВО, приехавшими в отпуск

© Фото : пресс-служба Главы Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : пресс-служба Главы Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время встречи с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО
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МАЙКОП, 10 апр – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с призванными из республики артиллеристами, которые участвуют в СВО и сейчас приехали в отпуск, пообещав продолжать оперативно оказывать помощь им и их семьям, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В ходе беседы глава Адыгеи обсудил с бойцами, призванными из республики на службу по мобилизации, вопросы социальной поддержки их семей и исполнения властями своих обязательств.
"Перед нами стоят задачи по обеспечению военнослужащих и членов их семей всем необходимым. Для вас – ребят, находящихся на передовой, дополнительно закупается всё необходимое для выполнения боевых задач, сохранения вашей жизни и здоровья. Вместе с тем нам также важно, чтобы ваши семьи ни в чем не нуждались, чтобы им своевременно и в полном объеме оказывалась соответствующая социально-бытовая помощь", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи.
Глава Адыгеи отметил, что исполнение всех заявок военнослужащих находится под его личным контролем, соответствующие службы в круглосуточном режиме оперативно решают все возникающие вопросы.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время отчета об итогах работы Кабинета министров РА в 2022 году - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Глава Адыгеи рассказал о помощи участникам СВО и их семьям
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика АдыгеяСВОСпецоперация
 
 
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