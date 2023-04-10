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Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным - РИА Новости, 10.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/mobilizatsiya-1864165108.html
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным - РИА Новости, 10.04.2023
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:36
2023-04-10T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
частичная мобилизация в россии
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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики. Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах в отношении мобилизованных. Женщина опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на херсонском направлении, "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными". В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Он отметил, что держит ситуацию на контроле. "Мы своих не бросаем! Это раз. А во-вторых, даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах!" - подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20230312/zhaloby-1857327929.html
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безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Частичная мобилизация в России
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным

Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из Северной Осетии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Северной Осетии Сергей Меняйло
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики.
Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах в отношении мобилизованных. Женщина опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на херсонском направлении, "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными". В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.
«
"Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств", - написал глава Северной Осетии.
Он отметил, что держит ситуацию на контроле. "Мы своих не бросаем! Это раз. А во-вторых, даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах!" - подчеркнул Меняйло.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - АланияЧастичная мобилизация в России
 
 
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