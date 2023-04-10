https://ria.ru/20230410/mobilizatsiya-1864165108.html

Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным

Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным - РИА Новости, 10.04.2023

Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T10:36

2023-04-10T10:36

2023-04-10T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

частичная мобилизация в россии

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НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики. Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах в отношении мобилизованных. Женщина опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на херсонском направлении, "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными". В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Он отметил, что держит ситуацию на контроле. "Мы своих не бросаем! Это раз. А во-вторых, даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах!" - подчеркнул Меняйло.

https://ria.ru/20230312/zhaloby-1857327929.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, частичная мобилизация в россии