https://ria.ru/20230410/mobilizatsiya-1864165108.html
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным - РИА Новости, 10.04.2023
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:36
2023-04-10T10:36
2023-04-10T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552680_174:0:2897:1532_1920x0_80_0_0_19c770b495373a5520d1754bf65bda72.jpg
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики. Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах в отношении мобилизованных. Женщина опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на херсонском направлении, "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными". В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии. Он отметил, что держит ситуацию на контроле. "Мы своих не бросаем! Это раз. А во-вторых, даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах!" - подчеркнул Меняйло.
https://ria.ru/20230312/zhaloby-1857327929.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552680_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1ca90f36bdfba8cb97b00bc531245920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей меняйло, республика северная осетия - алания, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания, Частичная мобилизация в России
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным
Меняйло попросил проверить жалобу на плохое отношение к мобилизованным из Северной Осетии
НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло обратился
в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобой на плохое отношение к мобилизованным из республики.
Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратилась местная жительница, рассказавшая об издевательствах в отношении мобилизованных. Женщина опубликовала аудио- и видеозаписи, на которых командир батальона одного из полков, выполняющих задачи на херсонском направлении, "совершенно непозволительно обращается со своими подчиненными". В этом полку служат 46 мобилизованных из Северной Осетии.
«
"Кто этот человек, мы уже выяснили. В военную прокуратуру СВО и военную прокуратуру Южного военного округа обратились. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств", - написал глава Северной Осетии.
Он отметил, что держит ситуацию на контроле. "Мы своих не бросаем! Это раз. А во-вторых, даже в условиях выполнения боевых задач, где необходима строжайшая дисциплина и привычны далеко не самые деликатные отношения между командирами и бойцами, издевательства недопустимы! Совершенно не так нужно поддерживать боевой дух в солдатах!" - подчеркнул Меняйло.
В Пермском крае проверяют информацию после видео с жалобами мобилизованных