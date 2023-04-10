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В Омской области создадут министерство по молодежной политике - РИА Новости, 10.04.2023
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Омская область
 
12:49 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/ministerstvo-1864214291.html
В Омской области создадут министерство по молодежной политике
В Омской области создадут министерство по молодежной политике - РИА Новости, 10.04.2023
В Омской области создадут министерство по молодежной политике
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил создать отдельное министерство по молодежной политике, рассказали в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:49
2023-04-10T12:49
омская область
омская область
краснодар
омск
виталий хоценко
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ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил создать отдельное министерство по молодежной политике, рассказали в пресс-службе правительства региона. Руководитель Омской области на аппаратном совещании анонсировал структурные изменения в составе регионального правительства. Он поручил проработать вопрос расширения работы с молодежью. По словам Виталия Хоценко, молодому поколению необходима мотивация для того, чтобы оставаться на малой родине, так как очень многие молодые омичи, закончив учебу в Омске, выбирают другие регионы - Краснодар, Санкт-Петербург, Москву. "Нужно выделять это направление работы в отдельное ведомство. Данное решение продиктовано требованиями сегодняшнего времени: молодежь нужно сохранять, максимально фокусировать внимание на том, чтобы молодежь оставалась. Для этого нужно отдельное ведомство. Прошу подготовить представление о создании министерства в течение недели. Жду предложений по направлениям его работы", - сказал врио губернатора. До осени новое ведомство должно подготовить предложения, как сделать жизнь в Омской области по настоящему привлекательной для молодых жителей региона. "Буду благодарен за обратную связь, советы и рекомендации, предпочтительно личным сообщением в ВК или Одноклассниках, с пометкой "Молодежь", - добавил Виталий Хоценко.
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омская область, краснодар, омск, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Краснодар, Омск, Виталий Хоценко
В Омской области создадут министерство по молодежной политике

Виталий Хоценко поручил создать министерство по молодежной политике в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Омск
Вид на Омск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 10 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил создать отдельное министерство по молодежной политике, рассказали в пресс-службе правительства региона.
Руководитель Омской области на аппаратном совещании анонсировал структурные изменения в составе регионального правительства. Он поручил проработать вопрос расширения работы с молодежью. По словам Виталия Хоценко, молодому поколению необходима мотивация для того, чтобы оставаться на малой родине, так как очень многие молодые омичи, закончив учебу в Омске, выбирают другие регионы - Краснодар, Санкт-Петербург, Москву.
"Нужно выделять это направление работы в отдельное ведомство. Данное решение продиктовано требованиями сегодняшнего времени: молодежь нужно сохранять, максимально фокусировать внимание на том, чтобы молодежь оставалась. Для этого нужно отдельное ведомство. Прошу подготовить представление о создании министерства в течение недели. Жду предложений по направлениям его работы", - сказал врио губернатора.
До осени новое ведомство должно подготовить предложения, как сделать жизнь в Омской области по настоящему привлекательной для молодых жителей региона.
"Буду благодарен за обратную связь, советы и рекомендации, предпочтительно личным сообщением в ВК или Одноклассниках, с пометкой "Молодежь", - добавил Виталий Хоценко.
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Омская областьОмская областьКраснодарОмскВиталий Хоценко
 
 
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