https://ria.ru/20230410/mina-1864298726.html

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 10.04.2023

В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T16:48

2023-04-10T16:48

2023-04-10T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

оон

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 3 "а" в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html

https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, оон