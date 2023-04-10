https://ria.ru/20230410/mina-1864298726.html
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 10.04.2023
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T16:48
2023-04-10T16:48
2023-04-10T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_0:309:3050:2025_1920x0_80_0_0_5d34ee780a9e9bdd632e925c104a0a0f.jpg
ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 10 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): по улице Югославской, 3 "а" в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1948 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230409/ukraina-1864081298.html
https://ria.ru/20230410/ukraintsy-1864204621.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808969780_466:467:2543:2025_1920x0_80_0_0_4ec379c0a89f2ab5d736bdf14d2efd93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, ООН
В Донецке мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
В Куйбышевском районе Донецка мирный житель пострадал при подрыве на мине "Лепесток"