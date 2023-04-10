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Дагестанский депутат признался, что придумал мем про "бархатные тяги" - РИА Новости, 10.04.2023
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17:37 10.04.2023 (обновлено: 18:30 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/mem-1864309912.html
Дагестанский депутат признался, что придумал мем про "бархатные тяги"
Дагестанский депутат признался, что придумал мем про "бархатные тяги" - РИА Новости, 10.04.2023
Дагестанский депутат признался, что придумал мем про "бархатные тяги"
Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов признался РИА Новости, что является автором мемной фразы "Что за тяги такие бархатные". РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T17:37
2023-04-10T18:30
общество
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МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов признался РИА Новости, что является автором мемной фразы "Что за тяги такие бархатные".Весной в российском сегменте интернета завирусилась аудиозапись, в которой мужчина говорит: "Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Фу-уф, кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: мяу, пацаны, мяу". Аудиосообщение стало трендом в соцсетях, а "бархатные тяги" и "кефтеме" растащили на мемы."Это голосовое сообщение я отправил то ли в конце 2016-го, то ли в начале 2017 года в группу в WhatsApp, где были друзья, приятели по университету. Выпил немного, под эйфорией был и с ребятами поделился тем, что со мной в этот момент происходило", — рассказал Рабаданов.Аудиозапись часто накладывают на фото и видео с забавной обувью — остроносые туфли с автомобильными логотипами, кроссовки с тремя полосками на каблуке, ботинки в форме животных и так далее. Но, по словам депутата, словосочетание "бархатные тяги" не имеет никакого отношения к обуви и вообще не несет определенного смысла. Рабаданов не знает, кто распространил его голосовое сообщение.Депутат признался, что вначале было не по душе, что его голос столь широко распространился в социальных сетях, но со временем привык. "Каждый день, как ни зайду в какую-нибудь соцсеть, кто-нибудь присылает ролики с моим голосом. Изначально я не хотел, чтобы люди узнавали, что это именно мой голос. Мне не понравилась такая слава. Я депутат, не хотел перед обществом в таком свете выйти. Но человек ко всему привыкает", — добавил Рабаданов.Сейчас депутат, по его словам, относится к ситуации с юмором.
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общество
Общество
Дагестанский депутат признался, что придумал мем про "бархатные тяги"

Дагестанский депутат Рабаданов признался, что является автором мема про бархатные тяги

© Фото : Гаджимурад Рабаданов/ВКонтактеГаджимурад Рабаданов
Гаджимурад Рабаданов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Гаджимурад Рабаданов/ВКонтакте
Гаджимурад Рабаданов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 апр — РИА Новости. Депутат городского собрания дагестанского Кизляра Гаджимурад Рабаданов признался РИА Новости, что является автором мемной фразы "Что за тяги такие бархатные".
Весной в российском сегменте интернета завирусилась аудиозапись, в которой мужчина говорит: "Что за тяги такие, бархатные тяги, ребята. Фу-уф, кефтеме. Так вот: добрый приходит такой, пацаны, добренький такой. Не хочется ругаться, не хочется браниться, а хочется просто сказать: мяу, пацаны, мяу". Аудиосообщение стало трендом в соцсетях, а "бархатные тяги" и "кефтеме" растащили на мемы.
"Это голосовое сообщение я отправил то ли в конце 2016-го, то ли в начале 2017 года в группу в WhatsApp, где были друзья, приятели по университету. Выпил немного, под эйфорией был и с ребятами поделился тем, что со мной в этот момент происходило", — рассказал Рабаданов.
Аудиозапись часто накладывают на фото и видео с забавной обувью — остроносые туфли с автомобильными логотипами, кроссовки с тремя полосками на каблуке, ботинки в форме животных и так далее. Но, по словам депутата, словосочетание "бархатные тяги" не имеет никакого отношения к обуви и вообще не несет определенного смысла.
Рабаданов не знает, кто распространил его голосовое сообщение.
«

"Кому-то из участников группы, видимо, показалось смешным это аудио, и он, видать, переслал кому-то", — сказал собеседник агентства.

Депутат признался, что вначале было не по душе, что его голос столь широко распространился в социальных сетях, но со временем привык.
"Каждый день, как ни зайду в какую-нибудь соцсеть, кто-нибудь присылает ролики с моим голосом. Изначально я не хотел, чтобы люди узнавали, что это именно мой голос. Мне не понравилась такая слава. Я депутат, не хотел перед обществом в таком свете выйти. Но человек ко всему привыкает", — добавил Рабаданов.
Сейчас депутат, по его словам, относится к ситуации с юмором.
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