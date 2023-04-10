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В Ярославском зоопарке вышедших из спячки медведей угостили тортами
В Ярославском зоопарке вышедших из спячки медведей угостили тортами - РИА Новости, 10.04.2023
В Ярославском зоопарке вышедших из спячки медведей угостили тортами
Вышедших из спячки в Ярославском зоопарке медведей Топу и Уму сотрудники угостили ягодно-геркулесовым и рыбным тортами. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T14:46
2023-04-10T14:46
2023-04-10T14:46
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Вышедших из спячки в Ярославском зоопарке медведей Топу и Уму сотрудники угостили ягодно-геркулесовым и рыбным тортами. Ярославский зоопарк сообщает, что бурые медведи Топа и Ума вышли из спячки. "Первым в открытый вольер вышел Топа и сразу отправился к угощениям, которые с любовью приготовили киперы. Ума выходить не спешил, а когда решился - ягодно-геркулесовый торт был уже съеден Топой. Пришлось Уме угощаться рыбным тортиком, морковку с которого Топа тоже съел", - сообщает зоопарк. После угощения мишки отправились осматривать свои владения.
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В Ярославском зоопарке вышедших из спячки медведей угостили тортами
Вышедших из спячки в Ярославском зоопарке медведей Топу и Уму угостили тортами
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости.
Вышедших из спячки в Ярославском зоопарке медведей Топу и Уму сотрудники угостили
ягодно-геркулесовым и рыбным тортами.
Ярославский зоопарк сообщает, что бурые медведи Топа и Ума вышли из спячки.
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"Первым в открытый вольер вышел Топа и сразу отправился к угощениям, которые с любовью приготовили киперы. Ума выходить не спешил, а когда решился - ягодно-геркулесовый торт был уже съеден Топой. Пришлось Уме угощаться рыбным тортиком, морковку с которого Топа тоже съел", - сообщает зоопарк.
После угощения мишки отправились осматривать свои владения.
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