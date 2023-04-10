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Под обломками рухнувшего дома в Марселе нашли тела двух человек - РИА Новости, 10.04.2023
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10:26 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/marsel-1864163119.html
Под обломками рухнувшего дома в Марселе нашли тела двух человек
Под обломками рухнувшего дома в Марселе нашли тела двух человек - РИА Новости, 10.04.2023
Под обломками рухнувшего дома в Марселе нашли тела двух человек
Сотрудники службы спасения обнаружили в ночь на понедельник тела двух погибших в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, передает в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T10:26
2023-04-10T10:26
в мире
марсель
франция
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники службы спасения обнаружили в ночь на понедельник тела двух погибших в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, передает в понедельник телеканал BFMTV. "Спасатели города Марселя указали, что обнаружили "два безжизненных тела" во время спасательной операции после обрушения двух зданий на улице Тиволи", - говорится на сайте телеканала. Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Соседнее с рухнувшим домом здание частично обрушилось, были эвакуированы почти 200 человек из 40 соседних зданий. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.
https://ria.ru/20230409/marsel-1864086103.html
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
Под обломками рухнувшего дома в Марселе нашли тела двух человек

BFMTV: спасатели нашли тела двух погибших под обломками рухнувшего дома в Марселе

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники службы спасения обнаружили в ночь на понедельник тела двух погибших в результате обрушения дома в центре Марселя на юге Франции, передает в понедельник телеканал BFMTV.
"Спасатели города Марселя указали, что обнаружили "два безжизненных тела" во время спасательной операции после обрушения двух зданий на улице Тиволи", - говорится на сайте телеканала.
Четырехэтажное здание обрушилось во французском Марселе в ночь на воскресенье и загорелось, это мешало спасателям приступить к поиску пострадавших. Соседнее с рухнувшим домом здание частично обрушилось, были эвакуированы почти 200 человек из 40 соседних зданий. По меньшей мере пять человек пострадали. Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, прибывший на место инцидента, под завалами обрушившегося дома могут находиться от 4 до 10 человек. Причина ЧП неизвестна.
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