Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/lnr-1864147142.html
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах - РИА Новости, 10.04.2023
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах
Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:56
2023-04-10T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
лисичанск
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 3 обстрела со стороны вооружённых формирований Украины по населенный пунктам Лисичанск и Рубежное… Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 9 мирных жителей, из которых 5 человек погибли и 4 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за этот период выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS и три снаряда калибром 155 миллиметров. При этом повреждены три дома.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
луганская народная республика
украина
лисичанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, лисичанск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Лисичанск, СЦКК
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах

В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах, четверо ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки артиллерийских снарядов
Осколки артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки артиллерийских снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 3 обстрела со стороны вооружённых формирований Украины по населенный пунктам Лисичанск и Рубежное… Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 9 мирных жителей, из которых 5 человек погибли и 4 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за этот период выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS и три снаряда калибром 155 миллиметров. При этом повреждены три дома.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛисичанскСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала