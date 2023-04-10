https://ria.ru/20230410/lnr-1864147142.html

В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах

В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах - РИА Новости, 10.04.2023

В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах

Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T08:56

2023-04-10T08:56

2023-04-10T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

лисичанск

сцкк

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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 3 обстрела со стороны вооружённых формирований Украины по населенный пунктам Лисичанск и Рубежное… Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 9 мирных жителей, из которых 5 человек погибли и 4 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за этот период выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS и три снаряда калибром 155 миллиметров. При этом повреждены три дома.

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

луганская народная республика

украина

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, украина, лисичанск, сцкк