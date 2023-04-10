https://ria.ru/20230410/lnr-1864147142.html
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах - РИА Новости, 10.04.2023
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах
Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T08:56
2023-04-10T08:56
2023-04-10T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
лисичанск
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и четверо получили ранения за минувшую неделю в ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в понедельник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За прошедшую неделю представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 3 обстрела со стороны вооружённых формирований Украины по населенный пунктам Лисичанск и Рубежное… Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 9 мирных жителей, из которых 5 человек погибли и 4 получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за этот период выпущено две ракеты из РСЗО HIMARS и три снаряда калибром 155 миллиметров. При этом повреждены три дома.
https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html
луганская народная республика
украина
лисичанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, лисичанск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Лисичанск, СЦКК
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах
В ЛНР за неделю пять мирных жителей погибли при обстрелах, четверо ранены