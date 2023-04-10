https://ria.ru/20230410/lipetsk-1864182577.html

Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня

Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня - РИА Новости, 10.04.2023

Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня

Пятый Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф — пройдет в областном центре 4 июня, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:24

2023-04-10T11:24

2023-04-10T11:24

липецкая область

игорь артамонов

липецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864183009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9cb047a42dc1d6111be7a5232d0212f0.jpg

ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Пятый Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф — пройдет в областном центре 4 июня, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, участникам предложат шесть дистанций — 500 метров, 1 километр, 5 километров, 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра от перенесенного марафона с осени 2022 года.Артамонов отметил, что ведущим мероприятия будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе."В Липецк на полумарафон и марафон приезжали олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогали в организации. В регионе развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230406/lipetsk-1863524949.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк