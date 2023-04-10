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Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня - РИА Новости, 10.04.2023
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Липецкая область
 
11:24 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/lipetsk-1864182577.html
Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня
Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня - РИА Новости, 10.04.2023
Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня
Пятый Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф — пройдет в областном центре 4 июня, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:24
2023-04-10T11:24
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Пятый Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф — пройдет в областном центре 4 июня, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, участникам предложат шесть дистанций — 500 метров, 1 километр, 5 километров, 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра от перенесенного марафона с осени 2022 года.Артамонов отметил, что ведущим мероприятия будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе."В Липецк на полумарафон и марафон приезжали олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогали в организации. В регионе развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230406/lipetsk-1863524949.html
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня
Пятый полумарафон пройдет в Липецке 4 июня - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 10 апр – РИА Новости. Пятый Липецкий полумарафон — этап Всероссийского полумарафона Забег.рф — пройдет в областном центре 4 июня, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, участникам предложат шесть дистанций — 500 метров, 1 километр, 5 километров, 10 километров, 21,1 километра и 42,2 километра от перенесенного марафона с осени 2022 года.
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Артамонов отметил, что ведущим мероприятия будет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Участников ждут яркая шоу-программа, эксклюзивные футболки и медали, подарки и призы, несколько точек с питанием и водой на трассе.
"В Липецк на полумарафон и марафон приезжали олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогали в организации. В регионе развивается спорт. Массовые забеги вдохновляют людей на активность. Будем и дальше поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей. Я уверен, что каждый, кто выберет свою дистанцию и пробежит свои километры на липецком полумарафоне, испытает себя и станет еще лучше и еще сильнее", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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