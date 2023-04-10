Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС
Глава МИД Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве послами стран БРИКС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака, проинформировал партнеров об основных положениях новой редакции концепции внешней политики РФ, сообщил МИД России.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов. Выражен общий настрой на повышение международной роли БРИКС, наращивание координации на ключевых многосторонних площадках. Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
В ходе рабочего завтрака была подтверждена приверженность многополярному мироустройству, основанному на уважении международного права и суверенного выбора собственного пути развития. Отмечен растущий интерес широкого круга стран к сотрудничеству с БРИКС, в котором сегодня видят хранителя подлинной многосторонности.
Лавров также подчеркнул необходимость "совместными усилиями противостоять деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада".
Кроме того, министр проинформировал партнеров об основных положениях утвержденной президентом России Владимиром Путиным 31 марта новой редакции концепции внешней политики Российской Федерации, в которой отражены видение многополярного мироустройства, а также заинтересованность в расширении взаимодействия в рамках БРИКС.