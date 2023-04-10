https://ria.ru/20230410/lavrov-1864335279.html

Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС

Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2023

Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака, РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T19:23

2023-04-10T19:23

2023-04-10T19:23

брикс

сергей лавров

россия

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака, проинформировал партнеров об основных положениях новой редакции концепции внешней политики РФ, сообщил МИД России. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов. Выражен общий настрой на повышение международной роли БРИКС, наращивание координации на ключевых многосторонних площадках. Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. В ходе рабочего завтрака была подтверждена приверженность многополярному мироустройству, основанному на уважении международного права и суверенного выбора собственного пути развития. Отмечен растущий интерес широкого круга стран к сотрудничеству с БРИКС, в котором сегодня видят хранителя подлинной многосторонности. Лавров также подчеркнул необходимость "совместными усилиями противостоять деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада". Кроме того, министр проинформировал партнеров об основных положениях утвержденной президентом России Владимиром Путиным 31 марта новой редакции концепции внешней политики Российской Федерации, в которой отражены видение многополярного мироустройства, а также заинтересованность в расширении взаимодействия в рамках БРИКС.

https://ria.ru/20230409/vstrecha-1864078170.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брикс, сергей лавров, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика