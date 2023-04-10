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Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2023
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19:23 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/lavrov-1864335279.html
Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС
Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС - РИА Новости, 10.04.2023
Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака, РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:23
2023-04-10T19:23
брикс
сергей лавров
россия
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака, проинформировал партнеров об основных положениях новой редакции концепции внешней политики РФ, сообщил МИД России. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов. Выражен общий настрой на повышение международной роли БРИКС, наращивание координации на ключевых многосторонних площадках. Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. В ходе рабочего завтрака была подтверждена приверженность многополярному мироустройству, основанному на уважении международного права и суверенного выбора собственного пути развития. Отмечен растущий интерес широкого круга стран к сотрудничеству с БРИКС, в котором сегодня видят хранителя подлинной многосторонности. Лавров также подчеркнул необходимость "совместными усилиями противостоять деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада". Кроме того, министр проинформировал партнеров об основных положениях утвержденной президентом России Владимиром Путиным 31 марта новой редакции концепции внешней политики Российской Федерации, в которой отражены видение многополярного мироустройства, а также заинтересованность в расширении взаимодействия в рамках БРИКС.
https://ria.ru/20230409/vstrecha-1864078170.html
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брикс, сергей лавров, россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
БРИКС, Сергей Лавров, Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Лавров провел рабочий завтрак с послами стран БРИКС

Глава МИД Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве послами стран БРИКС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС в формате рабочего завтрака, проинформировал партнеров об основных положениях новой редакции концепции внешней политики РФ, сообщил МИД России.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения, в том числе с учетом обозначенных южноафриканским председательством приоритетов. Выражен общий настрой на повышение международной роли БРИКС, наращивание координации на ключевых многосторонних площадках. Обсуждены актуальные вопросы глобальной повестки дня с акцентом на недопустимость размывания центральной роли ООН", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
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В ходе рабочего завтрака была подтверждена приверженность многополярному мироустройству, основанному на уважении международного права и суверенного выбора собственного пути развития. Отмечен растущий интерес широкого круга стран к сотрудничеству с БРИКС, в котором сегодня видят хранителя подлинной многосторонности.
Лавров также подчеркнул необходимость "совместными усилиями противостоять деструктивным действиям по разрушению сложившейся архитектуры безопасности, предпринимаемым в русле неоколониальной политики стран Запада".
Кроме того, министр проинформировал партнеров об основных положениях утвержденной президентом России Владимиром Путиным 31 марта новой редакции концепции внешней политики Российской Федерации, в которой отражены видение многополярного мироустройства, а также заинтересованность в расширении взаимодействия в рамках БРИКС.
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БРИКССергей ЛавровРоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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