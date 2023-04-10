Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации
Из Якутии в зону СВО поставляют специальные квадроциклы с повышенной грузоподъемностью
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Квадроциклы из Якутии поставляются в зону спецоперации, модели для военнослужащих обладают большей подъемностью, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Республику Саха (Якутия) с рабочим визитом. Вместе с главой региона Айсеном Николаевым они посетили предприятие ООО "ЯКТ-СОКОЛ" по производству квадроциклов. Как рассказали производители, техника предназначена для выполнения внутрихозяйственных и внутрирайонных круглогодичных перевозок преимущественно по грунтовым дорогам и местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам, с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград. Плавучесть квадроцикла обеспечивается только за счет водоизмещения колес.
Отмечается, что ежегодно предприятие выпускает порядка 120 единиц техники. С 2017 года компанией продано более 800 квадроциклов.
"Компания начала поставлять продукцию в зону специальной военной операции. Для этого была разработана и сертифицирована модель "пикап" с большей грузоподъемностью. Бойцы получили пять квадроциклов, еще четыре будут отправлены в ближайшее время. Заявки на специальную технику через опорные пункты республики направляются в Единый координационный центр при постпредстве региона в Москве. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО", - рассказали в аппарате.
Ранее руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости о разработках предприятия, которые используют российские военные в зоне специальной военной операции, среди которых – невидимый для тепловизора снайперский костюм.