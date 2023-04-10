Рейтинг@Mail.ru
Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
06:05 10.04.2023 (обновлено: 09:17 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/kvadrotsikly-1864138715.html
Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации
Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 10.04.2023
Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации
Квадроциклы из Якутии поставляются в зону спецоперации, модели для военнослужащих обладают большей подъемностью, сообщает аппарат полномочного представителя... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T06:05
2023-04-10T09:17
республика саха (якутия)
россия
москва
юрий трутнев
айсен николаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Квадроциклы из Якутии поставляются в зону спецоперации, модели для военнослужащих обладают большей подъемностью, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Республику Саха (Якутия) с рабочим визитом. Вместе с главой региона Айсеном Николаевым они посетили предприятие ООО "ЯКТ-СОКОЛ" по производству квадроциклов. Как рассказали производители, техника предназначена для выполнения внутрихозяйственных и внутрирайонных круглогодичных перевозок преимущественно по грунтовым дорогам и местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам, с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград. Плавучесть квадроцикла обеспечивается только за счет водоизмещения колес. Отмечается, что ежегодно предприятие выпускает порядка 120 единиц техники. С 2017 года компанией продано более 800 квадроциклов. "Компания начала поставлять продукцию в зону специальной военной операции. Для этого была разработана и сертифицирована модель "пикап" с большей грузоподъемностью. Бойцы получили пять квадроциклов, еще четыре будут отправлены в ближайшее время. Заявки на специальную технику через опорные пункты республики направляются в Единый координационный центр при постпредстве региона в Москве. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО", - рассказали в аппарате. Ранее руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости о разработках предприятия, которые используют российские военные в зоне специальной военной операции, среди которых – невидимый для тепловизора снайперский костюм.
https://ria.ru/20230303/svo-1855574426.html
https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844409943.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, юрий трутнев, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Россия, Москва, Юрий Трутнев, Айсен Николаев
Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации

Из Якутии в зону СВО поставляют специальные квадроциклы с повышенной грузоподъемностью

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Квадроциклы из Якутии поставляются в зону спецоперации, модели для военнослужащих обладают большей подъемностью, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО.
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Республику Саха (Якутия) с рабочим визитом. Вместе с главой региона Айсеном Николаевым они посетили предприятие ООО "ЯКТ-СОКОЛ" по производству квадроциклов. Как рассказали производители, техника предназначена для выполнения внутрихозяйственных и внутрирайонных круглогодичных перевозок преимущественно по грунтовым дорогам и местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам, с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград. Плавучесть квадроцикла обеспечивается только за счет водоизмещения колес.
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Фестиваль в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО
3 марта, 12:15
Отмечается, что ежегодно предприятие выпускает порядка 120 единиц техники. С 2017 года компанией продано более 800 квадроциклов.
"Компания начала поставлять продукцию в зону специальной военной операции. Для этого была разработана и сертифицирована модель "пикап" с большей грузоподъемностью. Бойцы получили пять квадроциклов, еще четыре будут отправлены в ближайшее время. Заявки на специальную технику через опорные пункты республики направляются в Единый координационный центр при постпредстве региона в Москве. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО", - рассказали в аппарате.
Ранее руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости о разработках предприятия, которые используют российские военные в зоне специальной военной операции, среди которых – невидимый для тепловизора снайперский костюм.
Военнослужащий во время прохождения подготовки на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Участники СВО на Запорожском направлении получили посылки из Якутии
12 января, 15:05
 
Республика Саха (Якутия)РоссияМоскваЮрий ТрутневАйсен Николаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала