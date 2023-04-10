https://ria.ru/20230410/kvadrotsikly-1864138715.html

Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации

Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 10.04.2023

Квадроциклы из Якутии поставляют бойцам в зону спецоперации

Квадроциклы из Якутии поставляются в зону спецоперации, модели для военнослужащих обладают большей подъемностью, сообщает аппарат полномочного представителя... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T06:05

2023-04-10T06:05

2023-04-10T09:17

республика саха (якутия)

россия

москва

юрий трутнев

айсен николаев

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ЯКУТСК, 10 апр - РИА Новости. Квадроциклы из Якутии поставляются в зону спецоперации, модели для военнослужащих обладают большей подъемностью, сообщает аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Республику Саха (Якутия) с рабочим визитом. Вместе с главой региона Айсеном Николаевым они посетили предприятие ООО "ЯКТ-СОКОЛ" по производству квадроциклов. Как рассказали производители, техника предназначена для выполнения внутрихозяйственных и внутрирайонных круглогодичных перевозок преимущественно по грунтовым дорогам и местности, на грунтах со слабой несущей поверхностью, в том числе по снежной целине, песку, почвенному покрову оттаявшей тундры и болотам, с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград. Плавучесть квадроцикла обеспечивается только за счет водоизмещения колес. Отмечается, что ежегодно предприятие выпускает порядка 120 единиц техники. С 2017 года компанией продано более 800 квадроциклов. "Компания начала поставлять продукцию в зону специальной военной операции. Для этого была разработана и сертифицирована модель "пикап" с большей грузоподъемностью. Бойцы получили пять квадроциклов, еще четыре будут отправлены в ближайшее время. Заявки на специальную технику через опорные пункты республики направляются в Единый координационный центр при постпредстве региона в Москве. Так, по согласованию с региональным правительством планируется отправка еще 50 единиц спецтехники в зону СВО", - рассказали в аппарате. Ранее руководитель военного направления якутской компании "Хоту Тент" Дуолан Андреев рассказал РИА Новости о разработках предприятия, которые используют российские военные в зоне специальной военной операции, среди которых – невидимый для тепловизора снайперский костюм.

https://ria.ru/20230303/svo-1855574426.html

https://ria.ru/20230112/spetsoperatsiya-1844409943.html

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россия, москва, юрий трутнев, айсен николаев