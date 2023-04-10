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В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.04.2023
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11:05 10.04.2023
https://ria.ru/20230410/koronavirus-1864174320.html
В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.04.2023
В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19
Около 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:05
2023-04-10T11:05
коронавирус covid-19
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 467 человек, на 22,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах. "Выздоровел за сутки 6 981 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 9 апреля 2023 года. Выявлено 6 622 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 39,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 16,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 16 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране.
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коронавирус covid-19, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Коронавирус COVID-19, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19

В России за сутки выявили около семи тысяч случаев COVID-19, умерли 34 человека

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМедик с пациентом в палате "красной зоны"
Медик с пациентом в палате красной зоны - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медик с пациентом в палате "красной зоны". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 467 человек, на 22,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах.
"Выздоровел за сутки 6 981 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 9 апреля 2023 года. Выявлено 6 622 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 39,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 16,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 16 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране.
 
Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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