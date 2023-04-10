https://ria.ru/20230410/koronavirus-1864174320.html

В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.04.2023

В России за сутки госпитализировали 467 человек с COVID-19

Около 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:05

2023-04-10T11:05

2023-04-10T11:05

коронавирус covid-19

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлены за сутки в России, умерло 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 467 человек, на 22,4% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 24 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация осталась без изменений в 23 субъектах. "Выздоровел за сутки 6 981 человек, или на 4,5% меньше в сравнении с 9 апреля 2023 года. Выявлено 6 622 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,6%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 39,5 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 16,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 16 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии