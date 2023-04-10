https://ria.ru/20230410/kontraktniki-1864346818.html

Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч

Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч - РИА Новости, 10.04.2023

Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч

Жители Краснодарского края, заключившие контракт на военную службу и принимающие участие в специальной военной операции, получат из регионального бюджета... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T20:43

2023-04-10T20:43

2023-04-10T20:43

краснодарский край

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Жители Краснодарского края, заключившие контракт на военную службу и принимающие участие в специальной военной операции, получат из регионального бюджета единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе краевой администрации. Ранее материальную помощь в размере 100 тысяч рублей предоставляли только мобилизованным жителям Кубани и добровольцам. "Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получат граждане РФ, проживающие на территории Краснодарского края, заключившие с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы с Минобороны России и принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом выплата не будет учитываться в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер социальной поддержки. В ноябре 2022 года представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщал, что военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в 195 тысяч рублей - данная выплата производится после заключения контракта. Отмечалось, что далее "они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач". Утвержденный Шойгу порядок устанавливает дополнительную к денежному содержанию ежемесячную социальную выплату мобилизованным со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. В случае заключения контракта выплата действует до дня вступления контракта в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в месяце.

https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html

https://ria.ru/20230410/podderzhka-1864252444.html

https://ria.ru/20230406/obrazovanie-1863617858.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев