https://ria.ru/20230410/kontraktniki-1864346818.html
Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч
Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч - РИА Новости, 10.04.2023
Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч
Жители Краснодарского края, заключившие контракт на военную службу и принимающие участие в специальной военной операции, получат из регионального бюджета... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T20:43
2023-04-10T20:43
2023-04-10T20:43
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_c447e287e672fa0e5eb03df8343c5e5b.jpg
КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Жители Краснодарского края, заключившие контракт на военную службу и принимающие участие в специальной военной операции, получат из регионального бюджета единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе краевой администрации. Ранее материальную помощь в размере 100 тысяч рублей предоставляли только мобилизованным жителям Кубани и добровольцам. "Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получат граждане РФ, проживающие на территории Краснодарского края, заключившие с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы с Минобороны России и принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом выплата не будет учитываться в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер социальной поддержки. В ноябре 2022 года представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщал, что военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в 195 тысяч рублей - данная выплата производится после заключения контракта. Отмечалось, что далее "они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач". Утвержденный Шойгу порядок устанавливает дополнительную к денежному содержанию ежемесячную социальную выплату мобилизованным со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. В случае заключения контракта выплата действует до дня вступления контракта в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в месяце.
https://ria.ru/20230407/svo-1863746500.html
https://ria.ru/20230410/podderzhka-1864252444.html
https://ria.ru/20230406/obrazovanie-1863617858.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823589084_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_70b6aa23b75ef7908313ebced28f3608.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев
Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам СВО по сто тысяч
Краснодарский край выплатит контрактникам — участникам спецоперации по сто тысяч рублей
КРАСНОДАР, 10 апр - РИА Новости. Жители Краснодарского края, заключившие контракт на военную службу и принимающие участие в специальной военной операции, получат из регионального бюджета единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
Ранее материальную помощь в размере 100 тысяч рублей предоставляли только мобилизованным жителям Кубани и добровольцам.
Парламентарии Северо-Запада предложили новые меры поддержки участников СВО
"Единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей получат граждане РФ
, проживающие на территории Краснодарского края, заключившие с 1 апреля 2023 года контракт о прохождении военной службы с Минобороны России и принимавшие (принимающие) участие в специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
. При этом выплата не будет учитываться в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер социальной поддержки.
В ноябре 2022 года представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщал, что военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в 195 тысяч рублей - данная выплата производится после заключения контракта.
Путин назвал поддержку семей участников спецоперации главной задачей
Отмечалось, что далее "они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач".
Утвержденный Шойгу порядок устанавливает дополнительную к денежному содержанию ежемесячную социальную выплату мобилизованным со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения. В случае заключения контракта выплата действует до дня вступления контракта в силу. Размер выплаты определяется за неполный календарный месяц пропорционально количеству прослуженных дней в месяце.
Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО