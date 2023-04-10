https://ria.ru/20230410/koleso-1864197228.html
В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве
В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве - РИА Новости, 10.04.2023
В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве
Колесо обозрения в Арсеньеве Приморского края, видео с падением которого в парке широко разошлось в сети, демонтировали, по данным местных властей, в плановом... РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T12:01
2023-04-10T12:01
2023-04-10T12:04
приморский край
колесо обозрения
россия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Колесо обозрения в Арсеньеве Приморского края, видео с падением которого в парке широко разошлось в сети, демонтировали, по данным местных властей, в плановом режиме, но прокуратура проверит исполнение закона о безопасности проводимых работ. Всего демонтируют семь опасных аттракционов. По данным властей города, готовится создание нового проекта парка со строительством в 2024-2026 годах. Как сообщает прокуратура Приморья, надзорное ведомство Арсеньева организовало сопровождение исполнения требований законодательства при демонтаже колеса обозрения. Будет дана оценка полноте исполнения требований безопасности к производству работ. "По результатам мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал о том, что 10 апреля 2023 года на территории парка "Восток" в городе Арсеньеве произошло падения колеса обозрения. На место выехал заместитель прокурора города Максим Галицкий. Предварительно установлено, что работы по демонтажу конструкции носили запланированный характер и производились новым собственником объектов", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20230109/koleso-1843583291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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приморский край, колесо обозрения, россия, происшествия
Приморский край, Колесо обозрения, Россия, Происшествия
В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве
В Арсеньеве демонтировали колесо обозрения и другие старые аттракционы в парке "Восток"
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости.
Колесо обозрения в Арсеньеве Приморского края, видео с падением которого в парке широко разошлось в сети, демонтировали
, по данным местных властей, в плановом режиме, но прокуратура проверит исполнение закона о безопасности проводимых работ.
«
"В Арсеньеве завершается демонтаж старых аттракционов в парке "Восток". Аттракционы были списаны в июле 2021 года на основании актов технического освидетельствования как устаревшие и не подлежащие восстановлению. Сегодня было демонтировано колесо обозрения – самый высотный аттракцион в парке", - говорится в сообщении администрации Арсеньевского городского округа.
Всего демонтируют семь опасных аттракционов. По данным властей города, готовится создание нового проекта парка со строительством в 2024-2026 годах.
Как сообщает прокуратура Приморья, надзорное ведомство Арсеньева организовало сопровождение исполнения требований законодательства при демонтаже колеса обозрения. Будет дана оценка полноте исполнения требований безопасности к производству работ.
"По результатам мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал о том, что 10 апреля 2023 года на территории парка "Восток" в городе Арсеньеве произошло падения колеса обозрения. На место выехал заместитель прокурора города Максим Галицкий. Предварительно установлено, что работы по демонтажу конструкции носили запланированный характер и производились новым собственником объектов", - сообщает прокуратура.
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