https://ria.ru/20230410/koleso-1864197228.html

В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве

В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве - РИА Новости, 10.04.2023

В Приморье рассказали о сносе старых аттракционов в Арсеньеве

Колесо обозрения в Арсеньеве Приморского края, видео с падением которого в парке широко разошлось в сети, демонтировали, по данным местных властей, в плановом... РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T12:01

2023-04-10T12:01

2023-04-10T12:04

приморский край

колесо обозрения

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Колесо обозрения в Арсеньеве Приморского края, видео с падением которого в парке широко разошлось в сети, демонтировали, по данным местных властей, в плановом режиме, но прокуратура проверит исполнение закона о безопасности проводимых работ. Всего демонтируют семь опасных аттракционов. По данным властей города, готовится создание нового проекта парка со строительством в 2024-2026 годах. Как сообщает прокуратура Приморья, надзорное ведомство Арсеньева организовало сопровождение исполнения требований законодательства при демонтаже колеса обозрения. Будет дана оценка полноте исполнения требований безопасности к производству работ. "По результатам мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал о том, что 10 апреля 2023 года на территории парка "Восток" в городе Арсеньеве произошло падения колеса обозрения. На место выехал заместитель прокурора города Максим Галицкий. Предварительно установлено, что работы по демонтажу конструкции носили запланированный характер и производились новым собственником объектов", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20230109/koleso-1843583291.html

приморский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

приморский край, колесо обозрения, россия, происшествия