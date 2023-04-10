https://ria.ru/20230410/kirgiziya-1864193638.html
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2023
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:52
2023-04-10T11:52
2023-04-10T12:15
политика
киргизия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.В контексте председательства России в ЕАЭС и Киргизии в СНГ Путин и Жапаров затронули "некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".Два лидера подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами. Также Путин и Жапаров договорились о продолжении личных контактов.В последний раз два президента встречались на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года.
https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816706899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, киргизия
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества
Путин и президент Киргизии Жапаров по телефону обсудили взаимодействие и сотрудничество
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба
Кремля.
«
"Обсужден ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях", — говорится в сообщении.
В контексте председательства России в ЕАЭС и Киргизии в СНГ Путин и Жапаров затронули "некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".
Два лидера подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами. Также Путин и Жапаров договорились о продолжении личных контактов.
В последний раз два президента встречались на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года.
Межгосударственные отношения России и Киргизии