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Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2023
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11:52 10.04.2023 (обновлено: 12:15 10.04.2023)
https://ria.ru/20230410/kirgiziya-1864193638.html
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2023
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T11:52
2023-04-10T12:15
политика
киргизия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.В контексте председательства России в ЕАЭС и Киргизии в СНГ Путин и Жапаров затронули "некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".Два лидера подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами. Также Путин и Жапаров договорились о продолжении личных контактов.В последний раз два президента встречались на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года.
https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816706899.html
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политика, киргизия
Политика, Киргизия
Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества

Путин и президент Киргизии Жапаров по телефону обсудили взаимодействие и сотрудничество

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Обсужден ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях", — говорится в сообщении.
В контексте председательства России в ЕАЭС и Киргизии в СНГ Путин и Жапаров затронули "некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".
Два лидера подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами. Также Путин и Жапаров договорились о продолжении личных контактов.
В последний раз два президента встречались на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года.
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