https://ria.ru/20230410/kirgiziya-1864193638.html

Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества

Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества - РИА Новости, 10.04.2023

Путин по телефону обсудил с президентом Киргизии вопросы сотрудничества

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.04.2023

2023-04-10T11:52

2023-04-10T11:52

2023-04-10T12:15

политика

киргизия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.В контексте председательства России в ЕАЭС и Киргизии в СНГ Путин и Жапаров затронули "некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве".Два лидера подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами. Также Путин и Жапаров договорились о продолжении личных контактов.В последний раз два президента встречались на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге в конце декабря прошлого года.

https://ria.ru/20220915/kirgiziya-1816706899.html

киргизия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, киргизия